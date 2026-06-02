Un alumno llevó un cuchillo a la escuela para "pelearse a la salida": volvió la prohibición de mochilas

La preocupación por los hechos de violencia en el ámbito escolar volvió a encenderse en Mendoza . Esta vez ocurrió en el colegio secundario Fénix , ubicada en calles Las Heras y Bandera de los Andes, Guaymallén , donde un alumno asistió a clases con un cuchillo oculto en su mochila tras haber recibido amenazas de estudiantes de otro establecimiento para protagonizar una pelea a la salida.

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El episodio se registró el viernes pasado y fue advertido por una compañera del joven, quien informó a las autoridades escolares sobre la presencia del arma blanca . A partir de esa denuncia, la institución activó el protocolo de prevención ante situaciones de violencia escolar y dio intervención a las autoridades correspondientes.

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De acuerdo con la información conocida, el estudiante habría llevado el cuchillo luego de recibir amenazas de alumnos de otra escuela , quienes lo habrían llamado a una pelea al finalizar la jornada escolar.

Como medida preventiva, desde este lunes los estudiantes comenzaron a asistir sin mochilas. Los útiles escolares deben ser transportados en bolsas transparentes, una disposición adoptada por la institución para reforzar los controles de ingreso y garantizar la seguridad dentro del establecimiento.

Casos recientes en materia de seguridad escolar

Si bien el episodio ocurrido en la escuela Fénix no está vinculado con la serie de amenazas relacionadas con presuntos ataques armados o tiroteos que afectó a más de 200 establecimientos mendocinos durante abril, el caso vuelve a poner el foco en la seguridad dentro de las escuelas y en los protocolos de actuación ante situaciones de riesgo.

Aquella ola de intimidaciones derivó en investigaciones judiciales, sanciones disciplinarias y la implementación de medidas preventivas en distintos establecimientos de la provincia. Entre ellas, algunas escuelas optaron por restringir el ingreso con mochilas o reforzar los controles en los accesos.

La prevención, en el centro del debate

Aunque en la escuela Fénix no se registraron agresiones ni enfrentamientos, el hallazgo del cuchillo dentro del establecimiento volvió a encender las alarmas en la comunidad educativa.

El episodio reabre la discusión sobre la importancia de detectar de manera temprana situaciones de conflicto entre estudiantes, fortalecer los canales de denuncia y promover el trabajo conjunto entre escuelas, familias y organismos del Estado para prevenir hechos de violencia.