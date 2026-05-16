16 de mayo de 2026 - 13:40

Sufrió un brote, amenazó de muerte a sus vecinos e intentó incendiar un edificio: el drama de una psiquiatra

La acusada también realizó pintadas con aerosol en distintos palieres del edificio, lo que generó gran temor entre sus vecinos.

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Por Redacción Policiales

Una psiquiatra de 56 años fue detenida luego de protagonizar un violento episodio en un edificio del barrio porteño de Villa Crespo, donde amenazó de muerte a vecinos, provocó destrozos e intentó iniciar focos de incendio en espacios comunes. Tras una serie de peritajes médicos y judiciales, la Justicia la declaró inimputable y ordenó su internación involuntaria en un hospital psiquiátrico.

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Por Redacción

El hecho ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle Mahatma Gandhi al 500. Vecinos del edificio llamaron de urgencia a la Policía de la Ciudad al advertir que la mujer se encontraba fuera de control y representaba un riesgo para el resto de los vecinos.

Intentó provocar incendios en sectores comunes

De acuerdo con fuentes judiciales, la mujer comenzó a prender fuego servilletas con fósforos y las dejó en distintos sectores comunes del edificio con la aparente intención de generar incendios.

La situación generó temor entre los vecinos, que rápidamente alertaron a las autoridades ante el riesgo de que el fuego se propagara dentro del inmueble.

Además de los intentos de incendio, la acusada también realizó pintadas con aerosol en distintos palieres del edificio.

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Una psiquiatra de 56 años fue detenida luego de protagonizar un violento episodio en un edificio del barrio porteño de Villa Crespo.

Una psiquiatra de 56 años fue detenida luego de protagonizar un violento episodio en un edificio del barrio porteño de Villa Crespo.

Una esvástica y amenazas contra vecinos

Uno de los episodios más alarmantes ocurrió frente al departamento de un vecino, donde la mujer pintó una esvástica junto a la palabra “cobardes” y la imagen de un corazón tachado.

Según trascendió, la agresora también portaba un martillo de acero de unos 25 centímetros, con el que destruyó la traba de la puerta que protegía los tableros eléctricos del edificio.

Los investigadores señalaron que la mujer ya había protagonizado conflictos previos con otros propietarios y residentes, quienes venían denunciando distintos comportamientos problemáticos.

Había estado internada y abandonó el tratamiento

Las fuentes judiciales indicaron que la psiquiatra había sido internada durante 2025, aunque posteriormente abandonó el tratamiento médico y los controles recomendados.

Ante la gravedad de los hechos, intervino la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal porteño, encabezada por el auxiliar fiscal Matías Vila, quien ordenó la detención de la mujer y el inicio de una causa por “averiguación de incendio y daños”.

También se dispuso una consigna policial en el edificio para brindar tranquilidad a los vecinos mientras avanzaba la investigación.

La Justicia ordenó una internación involuntaria

Los estudios psicológicos y psiquiátricos realizados por profesionales del Hospital Fernández, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales y la Dirección de Medicina Forense concluyeron que la mujer no comprendía la criminalidad de sus actos ni podía dirigir sus acciones al momento del episodio.

Los informes también determinaron que no estaba en condiciones de afrontar un proceso penal y que presentaba un “riesgo cierto e inminente para sí y para terceros”.

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