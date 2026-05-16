16 de mayo de 2026 - 13:33

Se incendió una vivienda en Agrelo y sufrió pérdidas totales

Ocurrió a media mañana en el barrio La Estación. No hubo personas lesionadas.

Se incendió una vivienda en Agrelo y sufrió pérdidas totales.

Se incendió una vivienda en Agrelo y sufrió pérdidas totales.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un voraz incendio se desató este sábado por la mañana en el departamento de Luján de Cuyo, resultando con la destrucción completa de una propiedad. El siniestro ocurrió alrededor de las 10:45 hs en una vivienda ubicada en el Barrio La Estación de Agrelo.

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El operativo se inició tras un llamado al 911 que alertó sobre las llamas en el inmueble, propiedad de una mujer de 76 años, identificada como M. C. C. L.. Al arribar al lugar, el personal de la Comisaría 48° constató el foco ígneo, lo que requirió la intervención de diversas fuerzas de emergencia.

En el sitio trabajaron de manera coordinada dotaciones de bomberos del Cuartel Central, bomberos voluntarios de Luján de Cuyo y personal de Defensa Civil.

Se incendió una vivienda en Agrelo y sufrió pérdidas totales
Se incendió una vivienda en Agrelo y sufrió pérdidas totales.

Se incendió una vivienda en Agrelo y sufrió pérdidas totales.

Luego de que quedaron extintas las llamas, las autoridades informaron que la vivienda sufrió pérdidas totales. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

Se desconocen hasta el momento las causas que originaron el incendio, quedando sujetas a pericias correspondientes.

Intervino Oficina Fiscal de jurisdicción.

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