Santa Fe avanza con multas por amenazas escolares: la reacción de una abuela al enterarse que deba pagar $6 millones

Las intimaciones surgen una vez que la Fiscalía valida la identidad de los responsables y establecen montos que reflejan el costo real de cada operativo, incluyendo combustible, móviles policiales, brigadas especializadas y horas de servicio.

El Gobierno de Santa Fe continúa con las notificaciones a adultos responsables de menores que realizaron amenazas escolares, con multas que ya superan los $36 millones en distintos puntos de la provincia.

Uno de los casos más llamativos ocurrió en las últimas horas, cuando una abuela reaccionó con enojo al recibir una boleta por más de $5,8 millones dirigida a su nieto: “¿No te da vergüenza?”, le recriminó tras la visita de la Policía.

Según informó el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, entre viernes y sábado se realizaron 11 notificaciones en departamentos como San Lorenzo, La Capital, General Obligado, San Javier, Las Colonias y San Martín.

Las intimaciones surgen una vez que la Fiscalía valida la identidad de los responsables y establecen montos que reflejan el costo real de cada operativo, incluyendo combustible, móviles policiales, brigadas especializadas y horas de servicio.