4 de mayo de 2026 - 13:52

Santa Fe avanza con multas por amenazas escolares: la reacción de una abuela al enterarse que deba pagar $6 millones

Las intimaciones surgen una vez que la Fiscalía valida la identidad de los responsables y establecen montos que reflejan el costo real de cada operativo, incluyendo combustible, móviles policiales, brigadas especializadas y horas de servicio.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El Gobierno de Santa Fe continúa con las notificaciones a adultos responsables de menores que realizaron amenazas escolares, con multas que ya superan los $36 millones en distintos puntos de la provincia.

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Uno de los casos más llamativos ocurrió en las últimas horas, cuando una abuela reaccionó con enojo al recibir una boleta por más de $5,8 millones dirigida a su nieto: “¿No te da vergüenza?”, le recriminó tras la visita de la Policía.

Según informó el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, entre viernes y sábado se realizaron 11 notificaciones en departamentos como San Lorenzo, La Capital, General Obligado, San Javier, Las Colonias y San Martín.

Las intimaciones surgen una vez que la Fiscalía valida la identidad de los responsables y establecen montos que reflejan el costo real de cada operativo, incluyendo combustible, móviles policiales, brigadas especializadas y horas de servicio.

Los responsables tienen un plazo de cinco días para abonar. En caso contrario, la deuda pasa a la Fiscalía de Estado. Desde el Gobierno remarcan que estas amenazas no son una broma, sino un delito que implica consecuencias económicas concretas.

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