30 de abril de 2026 - 12:48

Vuelve a clases el adolescente que mató a su compañero en Santa Fe: su cómplice, más complicado

Como es inimputable, el joven de 15 años continúa con evaluaciones psiquiátricas, acompañamiento y adaptación antes de su regreso a la escolaridad. ¿Cómo será?

El adolescente que mató a su compañero en una escuela de San Cristóbal vuelve a clases

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Los Andes | Redacción Sociedad
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El adolescente que disparó en la escuela Mariano Moreno y provocó la muerte de Ian Cabrera, un compañero de 13, no será juzgado ni condenado. La referencia jurídica está en el Régimen Penal Juvenil vigente, que hoy fija la imputabilidad a partir de los 16 años, aunque el Congreso ya aprobó una modificación para bajarla a 14, con entrada en vigor prevista recién para septiembre.

Según adelantó diario La Nación, el joven no está en libertad plena. Permanece alojado en una institución especializada en la ciudad de Santa Fe, bajo una medida judicial que restringe su circulación y lo somete a un seguimiento intensivo.

La escuela N° 40 Mariano Moreno, de San Cristóbal (Santa Fe), fue escenario de una tragedia: un adolescente de 15 años mató a tiros a un compañero
La escuela N&deg; 40 Mariano Moreno, de San Crist&oacute;bal (Santa Fe), escenario de una tragedia: un adolescente de 15 a&ntilde;os mat&oacute; a tiros a un compa&ntilde;ero

La escuela N° 40 Mariano Moreno, de San Cristóbal (Santa Fe), escenario de una tragedia: un adolescente de 15 años mató a tiros a un compañero

El abordaje es clínico y no punitivo: evaluaciones psiquiátricas semanales, acompañamiento psicológico permanente y un proceso de adaptación con otros adolescentes en situaciones similares.

Aparece ahora la posibilidad de que el chico de 15 años retome sus estudios del nivel secundario. La alternativa que se analiza es su incorporación a una modalidad de educación para adultos —Escuela de Enseñanza Media para Adultos (EEMPA) en Santa Fe— y de manera virtual, posiblemente a partir de junio o julio.

Se busca reinsertarlo en un circuito educativo sin exponerlo al entorno donde ocurrió el ataque ni a una comunidad que todavía procesa el trauma.

Aún no hay clases normales en la escuela del horror de San Cristóbal

La comunidad de la escuela Mariano Moreno continúa sin clases desde el día del tiroteo, con familias, docentes y alumnos que participaron de jornadas de convivencia, espacios de contención y revisión de protocolos.

La vuelta a la normalidad es gradual y todavía incompleta. Se espera que a partir de mayo se pueda avanzar hacia el cronograma habitual.

Además, tal como pasó en Mendoza y otras provincias, en Santa Fe hubo amenazas en cerca de 150 establecimientos, obligando a activar protocolos de seguridad y prevención.

El otro adolescente acusado como partícipe del tiroteo fatal

Hay un segundo adolescente, de 16 años y punible, investigado como partícipe secundario en el tiroteo de la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal. Su situación podría derivar en un proceso penal por homicidio agravado y tentativas de homicidio.

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