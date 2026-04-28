Peligrosa maniobra en plena autopista: viajó sobre chapas para que no se volaran y generó alarma

Un hombre fue filmado mientras viajaba acostado sobre una carga de chapas en un vehículo en movimiento. El hecho ocurrió en la autopista Rosario-Santa Fe.

Una escena de alto riesgo registrada en la autopista Rosario-Santa Fe generó preocupación luego de que se viralizara un video en redes sociales. En las imágenes se observa a un hombre acostado sobre una carga de chapas, ubicada sobre un vehículo en movimiento, en una maniobra que expuso tanto su integridad como la de otros conductores.

El hecho ocurrió a la altura del acceso a la ciudad de Santa Fe y fue captado por otro automovilista que circulaba por la zona. La grabación muestra con claridad la precariedad de la situación: el hombre no contaba con ningún sistema de sujeción ni elementos de seguridad.

Embed Video insólito: viajaba "de ancla humana" sobre chapas en plena autopista santafesina pic.twitter.com/WOZtl8OXBT — Aire de Santa Fe (@AiredeSantaFe) April 28, 2026

Riesgo extremo y preocupación en redes Según se desprende del video, la persona habría adoptado esa posición con la aparente intención de evitar que las chapas se desprendieran durante el traslado. Sin embargo, la maniobra implicaba un peligro significativo, tanto por una posible caída como por el impacto que podría generar la carga en caso de soltarse.

La situación también encendió alertas entre quienes transitaban por la autopista, ya que cualquier imprevisto podría haber derivado en un accidente de mayor gravedad.