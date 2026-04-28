Alerta sanitaria: confirman un caso de tétanos en una niña de 5 años con las vacunas incompletas

Un caso de tétanos en una niña de 5 años encendió la alerta sanitaria en la provincia de Santa Fe , donde además se constató que la paciente no contaba con el calendario de vacunación completo, según informaron autoridades nacionales en el último reporte epidemiológico.

Vuelven los días otoñales a Mendoza: cómo estará el tiempo este miércoles y de cuánto será la máxima

Celular en las aulas: colegios religiosos de Mendoza se suman a la tendencia y restringirán su uso

Ante la detección mediante la auditoría de registros nominalizados, el cuadro clínico obligó a una intervención médica intensiva y puso nuevamente el foco en la importancia de la inmunización en la infancia. Según se detalló, la niña debió ser internada en estado delicado y continúa bajo seguimiento.

De acuerdo al informe del Ministerio de Salud, la paciente solo había recibido las vacunas correspondientes al nacimiento -BCG y Hepatitis B-, pero no contaba con las dosis previstas durante el primer año de vida ni al momento del ingreso escolar.

Por la sospecha clínica el equipo de salud provincial inició el tratamiento específico con gammaglobulina antitetánica, toxoide y antibioticoterapia. Sin embargo, ante la gravedad del cuadro, la paciente requirió cuidados críticos en la Unidad de Terapia Intensiva, asistencia respiratoria mecánica (ARM) y traqueotomía de manejo, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

En tanto, tras descartar diagnósticos diferenciales, como meningitis, encefalitis e intoxicaciones, la paciente continúa internada con evolución clínica favorable .

Qué es el tétanos: “Potencialmente mortal”

El tétanos es una enfermedad grave del sistema nervioso causada por una bacteria productora de toxinas y la enfermedad produce contracciones musculares, especialmente en la mandíbula y los músculos del cuello.

Las complicaciones graves del tétanos pueden poner en riesgo la vida y su tratamiento se centra en controlar los síntomas y las complicaciones hasta que desaparezcan los efectos de la toxina del tétanos.

Debido al uso generalizado de las vacunas, los casos de tétanos son poco frecuentes, pero la enfermedad sigue siendo una amenaza para aquellos que no tienen su esquema de vacunación completo.

El tiempo promedio de infección para que aparezcan signos y síntomas es de 10 días, mientras que el período de incubación puede variar de 3 a 21 días.

El tipo más común de tétanos se denomina tétanos generalizado, los signos y síntomas comienzan progresivamente y luego empeoran cada vez más a lo largo de dos semanas y, generalmente comienzan en la mandíbula y avanzan hacia abajo en el cuerpo. Algunos signos y síntomas del tétanos generalizado son: