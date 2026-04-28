Alumnos mendocinos viajarán al Mundial de Robótica en Houston para representar a la Argentina

El FIRST Championship 2026, considerado uno de los mayores mundiales de robótica educativa , se celebrará en Houston, Texas y un equipo mendocino se prepara para alcanzar el máximo galardón.

La Probotae Robotic Challenge fue declarada de interés educativo, tecnológico y científico en Mendoza

Orgullo y robótica: son mendocinos y representarán a Argentina en una competencia internacional en Europa

Estudiantes de la Escuela Tomás Alva Edison de Mendoza participarán del evento que se desarrollará del 29 de abril al 2 de mayo en el Centro de Convenciones George R. Brown. El equipo Kondor, integrado por alumnos de nivel secundario de la Institución, logró su clasificación tras destacarse en la competencia nacional PROBOTAE , instancia desarrollada por la propia escuela en el marco de su programa educativo de robótica Probot, una iniciativa que impulsa la formación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

Este logro posiciona al equipo mendocino como el único representante argentino en la máxima categoría del FIRST Tech Challenge World Championship, una competencia internacional que reúne a miles de jóvenes de distintos países, quienes diseñan, construyen y programan robots para resolver desafíos de alta complejidad técnica.

El coordinador del programa, Emiliano Mirábile , destacó el desempeño de los estudiantes: “De los dos equipos que presentamos, uno obtuvo el primer lugar y el otro el segundo. El primero es el que viajará al mundial para representar a la Argentina”. Este resultado refleja el nivel de formación alcanzado por los alumnos y el compromiso sostenido de la institución con la educación tecnológica.

El FIRST Championship es considerado el evento global más relevante en robótica educativa . Forma parte de los programas de la organización internacional FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) y convoca cada año a miles de estudiantes de todo el mundo. Más allá de la competencia, el evento promueve valores como la innovación, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y el intercambio cultural entre jóvenes .

Durante el certamen, los equipos enfrentan desafíos que integran mecánica, electrónica y programación, al tiempo que presentan sus proyectos ante jurados internacionales.

El FIRST Championship se organiza en tres principales categorías educativas internacionales:

FIRST LEGO League (FLL): orientada a niños y niñas de entre 4 y 16 años (según el país). Los equipos trabajan con kits LEGO para resolver desafíos vinculados a problemáticas del mundo real, combinando robótica básica con investigación y presentación de proyectos.

orientada a niños y niñas de entre 4 y 16 años (según el país). Los equipos trabajan con kits LEGO para resolver desafíos vinculados a problemáticas del mundo real, combinando robótica básica con investigación y presentación de proyectos. FIRST Tech Challenge (FTC): destinada a adolescentes de nivel secundario. En esta categoría, los equipos diseñan, construyen y programan robots de tamaño mediano utilizando sistemas más avanzados de ingeniería. Requiere conocimientos en mecánica, electrónica y programación, además de estrategia de juego.

destinada a adolescentes de nivel secundario. En esta categoría, los equipos diseñan, construyen y programan robots de tamaño mediano utilizando sistemas más avanzados de ingeniería. Requiere conocimientos en mecánica, electrónica y programación, además de estrategia de juego. FIRST Robotics Competition (FRC): es la categoría más avanzada, dirigida a estudiantes de secundaria superior. Los equipos construyen robots de gran escala, con estándares cercanos a la ingeniería profesional, y trabajan junto a mentores en ciclos intensivos de desarrollo.

El equipo mendocino Kondor, de la Escuela Tomás Alva Edison, competirá en la categoría FIRST Tech Challenge (FTC), correspondiente a adolescentes, donde se concentran algunos de los desafíos técnicos más exigentes a nivel educativo.

Camino al mundial

El proceso de clasificación implicó meses de trabajo intensivo por parte del equipo Kondor, quienes desarrollaron no solo habilidades técnicas, sino también competencias clave como la gestión de proyectos, la comunicación y la colaboración.

La experiencia representa una oportunidad única para los estudiantes, al permitirles integrarse a un ecosistema global de innovación y vincularse con pares de diferentes culturas y niveles de desarrollo tecnológico.

Un desafío por concretar

La delegación no sólo trabajó en la estrategia a desarrollar en la competencia sino también en la obtención de recursos para poder concretar el viaje. La participación en el mundial implica costos significativos, por lo que la comunidad educativa impulsa continuamente acciones de difusión y búsqueda de apoyo.

Desde la Escuela Tomás Alva Edison destacaron que este logro “no solo enorgullece a la institución, sino que también posiciona a Mendoza y al país en el escenario internacional de la robótica educativa”.

Quiénes acompañan y apoyan la iniciativa

Auspician y acompañan al equipo Kondor 3273: Escuela Tomas Alva Edison junto a EDEMSA, Municipalidad de Guaymallén, Concejo Deliberante de Guaymallén, DGE, Ministerio de Producción del Gobierno de Mendoza, Fundación YPF, UNCuyo, Cuenco Tech, MakerLab, Mecanalisis, GISIS, ADA Advanced Developments for Automation, Holostech, Cantónm Construcciones, Bois Mza, Spoken English. Charly Go y Tammie Grafica y Cartelería.