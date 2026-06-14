Camionero brasileño denunció que lo durmieron para robarle y detectaron una nueva droga sintética en Mendoza

La denuncia de un transportista brasileño referida a que lo "durmieron" con un pañuelo húmedo para secuestrarlo y robarle en una fiesta en Mendoza derivó en un inesperado giro de trama y que culminó con el hallazgo de una nueva droga sintética .

Por primera vez en Argentina -e, incluso, en América del Sur , se identificó la presencia de N2 Aminoindano en un "organismo activo" ; puntualmente, en el ciudadano brasileño que hizo la denuncia.

Esta droga es considerada de síntesis -también conocida como "de cocina" -, puesto que pueden ser elaboradas de manera particular y doméstica por quienes tienen conocimientos en biología molecular y compuestos químicos . Se encuentran entre las relacionados al grupo de las pastillas de éxtasis , y el Aminoindano ya había sido secuestrado en procedimientos realizados en Buenos Aires, Brasil y Chile . No obstante, es una de las primeras veces que es detectada de forma activa en una persona en el Cono Sur.

La aparatología y equipamiento de avanzada del Cuerpo Médico Forense de Mendoza resultó clave en este inédito hallazgo . Sobre todo si se tiene en cuenta que, al no haber antecedentes , el rol de la tecnología y el personal especializado fue fundamental para lograr identificar a la nueva sustancia.

El 24 de agosto de 2025, a las 13:25 (según se desprende del expediente P-89221/25 del Ministerio Público Fiscal de Mendoza) un ciudadano brasileño de 28 años denunció haber sido "dormido" luego de que le colocaran un pañuelo impregnado con una sustancia de "aroma extraño" .

Según relató, la secuencia había tenido lugar ese mismo día, cerca de las 3:30 y mientras se encontraba en una fiesta organizada en una bodega de Maipú. Siempre de acuerdo a su relato, estaba con su prima en la fiesta y decidió salir a tomar algo de aire.

Sin abandonar el predio de la bodega, el hombre estuvo algunos minutos al aire libre hasta que, de forma repentina, alguien lo sorprendió por detrás e, inmovilizándolo, le colocó el pañuelo en posición de taparle la boca y la nariz.

Siempre de acuerdo a la denuncia, la víctima -identificada con las iniciales G.D.S.H.- perdió el conocimiento y recién cuando regresó en sí se encontró en soledad, en la vía pública, y ya en territorio de Guaymallén. Fue en ese momento en que constató que le faltaban dos teléfonos celulares marca iPhone 16 Pro Max -uno de él y otro de su prima, con quien estaba en la fiesta y que había guardado en su bolsillo-. Además, le faltaba un anillo de oro blanco con diamantes.

Con ayuda de dos personas a quienes encontró en una parada de colectivo, G. pudo regresar al exclusivo hotel de la Ciudad de Mendoza donde se estaba alojando.

Aminoindano 2 Camionero brasileño denunció que lo durmieron para robarle y detectaron una nueva droga sintética en Argentina Gentileza

Ya a la mañana de ese mismo día, radicó la denuncia y relató todos los detalles. Como parte del protocolo para identificar una posible "droga de abuso", le realizaron un dosaje. Fue entonces donde los resultados -además de confirmar la presencia de sustancias utilizadas para "sumisión química", compatible con el relato que había brindado-, confirmaron la presencia de otras sustancias que había ingerido. Y allí apareció la inédita droga.

Una droga nunca antes hallada en América del Sur

El hallazgo del Aminoindano es toda una noticia en esta parte del mundo. Si bien ya se ha secuestrado esta sustancia en distintos procedimientos, desde el Cuerpo Médico Forense de Mendoza (CMF, dependiente del Ministerio Público Fiscal) confirmaron que es la primera vez que se detecta en una matriz biológica en el Cono Sur.

Puntualmente, fue identificada en la orina de G., junto a otras sustancias que arrojaron resultados positivos durante el dosaje donde se intentaba confirmar la presencia de alguna droga con la que pudieran haberlo dormido al denunciante.

"Son drogas de síntesis. Hasta ahora las que siempre se han detectado son las clásicas MDMA (Éxtasis) y sus derivados, que aparecen en tiras reactivas. Sin embargo, el N2 Aminoindano no se habían detectado, hasta ahora. Pero y gracias a que hemos contactado con una aparatología de punta y se puso en funcionamiento -en conjunto con expertos bioquímicos- se pudo identificar", destacó el director del CMF, Eduardo Berté.

Aminoindano 3 Camionero brasileño denunció que lo durmieron para robarle y detectaron una nueva droga sintética en Argentina Gentileza

El equipamiento que se utiliza para desagregar los componentes de las distintas sustancias detectadas en las pruebas se llama Cromatógrafo Líquido de Alta Performance (UPLC). Recientemente el Ministerio Público Fiscal de Mendoza adquirió un de última generación, y ello -sumado al trabajo de los especialistas- hicieron posible la detección de esta droga sintética inédita en Argentina.

"Todo el proceso trabaja como si fuese el cuerpo técnico que hace posible que Messi haga goles. Hay todo un equipo que gestiona, trabaja, controla los aparatos y se encarga de que no tengan fallas. Esto es mérito de un grupo que trabaja incondicionalmente", destacó -con orgullo- Berté.

Qué es el N2 Aminoindano y cómo fue todo el proceso de su hallazgo

Las drogas de síntesis están en permanente movimiento y, en su desarrollo, se hacen permanentes combinaciones, lo que deriva en constantes creaciones. En ese sentido, el haber "preparado" al UPLC de Mendoza para detectar el N2 Aminoindano es una muy buena noticia. Porque ya hay una variedad nueva en la "biblioteca".

El Cromatógrafo Líquido de Alta Performance funcionan con bibliotecas internacionales, lo que marca la formación de curvas, peso molecular y todo un trabajo minucioso al momento de analizar. Luego, a través de las curvas que se dibujan, se busca el nombre químico de la sustancia. Hay algunas de estas que ya se conocen y están "guardadas en la memoria".

Puede ocurrir también que la curva tenga un dibujo inédito. Eso es lo que en Mendoza con el caso del ciudadano brasileño. Por ello mismo, a raíz de la detección en el Cuerpo Médico Forense mendocino, se emitió un estado internacional de alerta para que esta droga ingrese al registro. Y hasta los referentes de la dependencia que combate Drogas y Delitos dentro de la ONU participaron de la constancia de este hallazgo.

"El procedimiento en estos casos incluye un análisis general en el cual se ve una sustancia símil a metanfetamina. En este caso, cuando se la identificó, buscamos la manera de poderla aislarla. Eso se hace a través de un método más preciso, y que es posible con el instrumental que tenemos", destacó el bioquímico toxicológico del CMF de Mendoza, Gaspar Valdés, quien precisamente participó del hallazgo del Aminoindano.

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Si bien había patrones compatibles con metanfetaminas, también había componentes que no coincidían con nada de lo que se hubiese registrado anteriormente. Según explicó Valdés, a raíz de los propios patrones químicos se identificó que había algo en el conjunto que no era normal. Y se se profundizó por ese camino.

"El equipo muestra curvas y picos, pesos moleculares, peso de descenso y ascenso, particiones de moléculas. Y si la curva que se dibuja le llama la atención al bioquímico -por ser algo extraño-, éste busca en bibliotecas internacionales. A partir de esta búsqueda se detecta e identifica la sustancia, no es que el equipo da nombre y apellido de la sustancia directamente", reforzó Berté, e insistió en que, con este hallazgo, el CMF de Mendoza se ha posicionado como referente regional en nuevas drogas.

Cómo llegó en N2 Aminoindano a Mendoza

Más allá de haber sido identificada y registrada, hasta el momento se desconoce perfil farmacológico del Aminoindano. No obstante, se entiende que los efectos son similares a los de las metanfetaminas, aunque no está confirmado.

Respecto a cómo llegó al brasileño, prácticamente está descartado que esa haya sido la sustancia con la que se lo durmió; sobre todo porque el efecto de este tipo de drogas de síntesis es exactamente el opuesto a "dormir".

Una de las principales hipótesis fue que la ingesta de esta droga de síntesis se dio de forma independiente al episodio en que fue "desmayado". De hecho, el dosaje a G. arrojó presencia de otras drogas en su organismo.

En cuanto a su origen, tampoco hay precisiones sobre si el joven la adquirió aquí en Mendoza o si la traía consigo desde su país de origen. Como sea, la novedad relevante es que -desde ahora-, el CMF de Mendoza cuenta con el equipamiento para identificar esta novedosa droga.