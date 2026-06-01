1 de junio de 2026 - 21:55

Ganó un jet privado en un desafío de MrBeast y ahora lo arrestaron por presunto tráfico aéreo de drogas

Jabari Stephen Brown fue detenido en Paraguay tras un operativo que permitió incautar más de 260 kilos de marihuana transportados en un avión privado procedente de Estados Unidos.

Jabari Stephen Brown, ganador de un avión en un concurso de MrBeast, fue arrestado en Paraguay.

Jabari Stephen Brown, ganador de un avión en un concurso de MrBeast, fue arrestado en Paraguay.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Las autoridades de Paraguay detuvieron al ciudadano estadounidense Jabari Stephen Brown. Se trata de un hombre conocido por haber ganado un popular concurso organizado por el youtuber MrBeast.

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La detención se dio en el marco de una investigación por presunto tráfico internacional de drogas. Brown fue arrestado luego de un operativo realizado por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), que permitió incautar un avión privado en el que fueron hallados 261,6 kilos de marihuana con alto contenido de THC.

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Quién es Jabari Brown

El nombre de Brown alcanzó notoriedad internacional en diciembre pasado cuando participó de un desafío organizado por MrBeast, uno de los creadores de contenido más populares del mundo. En aquella competencia, cien pilotos intentaron quedarse con un jet privado como premio.

La dinámica consistía en mantener una mano apoyada sobre la aeronave durante el mayor tiempo posible. Tras casi veinte horas de resistencia, Brown logró imponerse sobre los restantes participantes y se quedó con el premio, convirtiéndose en el ganador del desafío.

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El operativo en Paraguay

Según informó la Senad, Brown fue detenido en un hotel de Asunción luego de ser identificado como uno de los ocupantes de una aeronave que había llegado desde Miami, en Estados Unidos.

La investigación se inició cuando las autoridades detectaron un cargamento de marihuana oculto en equipajes transportados por el avión. Los procedimientos permitieron secuestrar más de 260 kilos de la sustancia, catalogada por los investigadores como una variedad con elevado contenido de tetrahidrocannabinol (THC).

En Asunción fue detenido Jabari Stephen Brown.
En Asunción fue detenido Jabari Stephen Brown.

En Asunción fue detenido Jabari Stephen Brown.

Jabari Stephen Brown (círculo rojo), en el video de MrBeast
Jabari Stephen Brown (círculo rojo), en el video de MrBeast en el que ganó el avión privado.

Jabari Stephen Brown (círculo rojo), en el video de MrBeast en el que ganó el avión privado.

Además de Brown, las autoridades arrestaron a otros tres ciudadanos estadounidenses identificados como Marisol Rivas, Anthony Vásquez y David Thomas Wise, quienes también integraban la tripulación de la aeronave. De acuerdo con la información difundida por medios paraguayos y organismos oficiales, los involucrados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para prestar declaración en la causa.

Posteriormente, la Fiscalía avanzó con imputaciones vinculadas al presunto tráfico internacional de drogas.

La investigación sobre la aeronave

La Senad informó además que el ciudadano estonio Keith Siilats fue señalado como presunto propietario y piloto del avión incautado. Según la información oficial, Siilats habría abandonado Paraguay horas antes de que se realizara el procedimiento que culminó con el secuestro de la aeronave y del cargamento.

Las autoridades aclararon además que el avión involucrado en la investigación no era el mismo que Brown obtuvo como premio en el concurso organizado por MrBeast.

Respecto al operativo, la droga fue descubierta mientras varias valijas eran descargadas del avión para ser trasladadas a un vehículo con destino a la capital paraguaya. De acuerdo con las estimaciones de la Senad, cada kilogramo de la denominada "marihuana premium" podría alcanzar un valor cercano a los 14.000 dólares en determinados mercados de la región, especialmente en Brasil.

La investigación continúa para determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados y reconstruir el recorrido completo de la carga incautada.

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