Una fábrica de fuegos artificiales explotó en Malta y lanzó escombros por los aires

Una fuerte explosión en una fábrica de fuegos artificiales provocó momentos de tensión este lunes en Malta . Se trató de una serie de detonaciones que dejó dos personas heridas y generó una gigantesca columna de humo visible desde distintos sectores de la isla mediterránea.

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El incidente ocurrió en la planta Ta' Lourdes , ubicada en el norte del país, y movilizó a equipos de emergencia que trabajaron durante varias horas en la zona afectada.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades y medios locales, una primera explosión se registró alrededor de las 06.35 de la mañana, hora local. Testigos relataron que poco después se produjo una segunda detonación de gran magnitud , seguida por otros estallidos que continuaron durante varias horas.

Las explosiones provocaron daños materiales en los alrededore s, sacudieron edificios cercanos y ocasionaron la rotura de numerosos cristales en viviendas de la zona. La policía informó que dos hombres que trabajaban en campos cercanos sufrieron heridas leves como consecuencia del incidente.

Las autoridades también señalaron que al momento de las explosiones no había empleados dentro de la fábrica, una circunstancia que evitó consecuencias más graves. Los equipos de emergencia permanecieron en el lugar para controlar la situación y evaluar los daños ocasionados por las detonaciones.

Explosión de una fábrica de fuegos artificiales en Malta Explosión de una fábrica de fuegos artificiales en Malta. EFE

Una columna de humo visible a gran distancia

Uno de los aspectos más impactantes del episodio fue la enorme columna de humo que se elevó tras las explosiones. Un vecino de la zona relató que la primera detonación lo despertó y describió la sensación como un fuerte golpe contra su vivienda.

Según su testimonio, la nube de humo alcanzó una altura aproximada de 300 metros, convirtiéndose en una imagen visible desde distintos puntos de la región.

Tras el incidente, el primer ministro de Malta, Robert Abela, expresó su solidaridad con las personas afectadas. A través de redes sociales, el mandatario señaló que los equipos de emergencia trabajaban en el lugar y manifestó su apoyo a quienes sufrieron las consecuencias de la explosión.

Mientras continúan las tareas de inspección y evaluación, las autoridades buscan determinar las causas que originaron el siniestro en la planta de fuegos artificiales.