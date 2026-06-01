Quién es Abelardo de la Espriella, el fanático de Trump y Milei que disputará el balotaje en Colombia

El abogado penalista Abelardo de la Espriella se convirtió este domingo en la gran sorpresa de las elecciones presidenciales de Colombia . Contra la mayoría de los pronósticos y encuestas, el candidato de ultraderecha logró imponerse como el postulante más votado de la primera vuelta y disputará el balotaje del próximo 21 de junio frente al candidato izquierdista Iván Cepeda, del partido de Gustavo Petro.

Comenzaron las elecciones en Colombia para elegir al sucesor de Gustavo Petro: principales candidatos

Elecciones en Colombia: habrá balotaje entre Cepeda y De la Espriella

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 10,3 millones de votos (43,74 %), y en segundo lugar quedó el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, con 9,6 millones de votos (40,90 %).

Con un discurso centrado en la seguridad, la reducción del Estado y los valores conservadores, De la Espriella construyó una figura política por fuera de los partidos tradicionales y se presentó como un empresario exitoso capaz de trasladar esa experiencia a la gestión pública, casi calcado a fenómenos regionales como Javier Milei .

"Yo no soy un mercader de ilusiones, soy un empresario de realidades", repitió durante la campaña el también admirador del Estado de Israel.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ABDELAESPRIELLA/status/2061433862006166008?s=20&partner=&hide_thread=false Petro y su marioneta, lo he venido advirtiendo desde antes de la campaña, pretenden robarse la democracia.



Le pido a las Fuerzas Armadas que recuerden su juramento a la Constitución: si ustedes lo cumplen, este par de dementes no lograrán sus sucios propósitos.



Al Pueblo… pic.twitter.com/vlX4zhtTPV — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 1, 2026

Nacido el 31 de julio de 1978 en Bogotá, aunque con profundas raíces familiares en la ciudad caribeña de Montería, Abelardo de la Espriella construyó una carrera como abogado penalista.

Su nombre ganó notoriedad por representar a clientes de alto perfil y controversia, entre ellos el empresario colombo-venezolano Alex Saab y el financista David Murcia Guzmán, involucrado en uno de los mayores escándalos de estafas piramidales de Colombia.

El éxito profesional le permitió acumular una importante fortuna y desarrollar diversos emprendimientos comerciales vinculados al mundo del lujo, la moda y las bebidas.

De la Espriella nunca ocultó su admiración por Donald Trump, de quien es simpatizante y donante del Partido Republicano estadounidense. También expresó públicamente afinidad con las ideas del presidente Javier Milei y suele ser comparado con el salvadoreño Nayib Bukele por su estilo confrontativo y sus propuestas de "mano dura" contra el delito.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2061240940778422764?s=20&partner=&hide_thread=false LA LIBERTAD AVANZA



Quiero felicitar a @ABDELAESPRIELLA por su triunfo en la primera vuelta de las elecciones de Colombia, y a los colombianos por esta ejemplar jornada electoral.



Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad… — Javier Milei (@JMilei) June 1, 2026

Sus seguidores lo apodan "El Tigre", un sobrenombre que incorporó a la campaña y que busca reflejar una imagen de liderazgo fuerte frente a la inseguridad y la corrupción.

Entre sus propuestas más llamativas aparecen la reducción del Estado en un 40%, la defensa de la portación de armas, la construcción de megacárceles para delincuentes de alta peligrosidad y una "contrarrevolución cultural" de Dios frente a las ideas de izquierda.

Además, sostiene posiciones conservadoras sobre cuestiones sociales, se declara contrario al aborto legal y crítico de lo que denomina "ideología de género".

El ultraderechista colombiano Abelardo de la Espriella El ultraderechista colombiano Abelardo de la Espriella EFE

Practicante judeocristiano, casado con Ana Lucía Pineda y padre de cuatro hijos, De la Espriella encontró un fuerte respaldo en sectores católicos y evangélicos.

Aunque en las últimas semanas circularon videos antiguos en los que se declaraba ateo, el candidato respondió que recuperó la fe hace seis años y que ese proceso transformó su vida personal.

El empresario que promete una "patria milagro"

Para competir electoralmente fundó el movimiento Defensores de la Patria, con el objetivo de impedir la continuidad del proyecto político impulsado por el presidente Gustavo Petro.

Su programa propone transformar a Colombia en una "patria milagro", tomando como referencia modelos de desarrollo como los de Corea del Sur e Irlanda.

Incluso aseguró que espera contar con el respaldo tecnológico del empresario Elon Musk (SpaceX) para impulsar proyectos vinculados a la innovación y el desarrollo productivo.

Su compañero de fórmula es José Manuel Restrepo, exministro y académico con trayectoria en el ámbito económico, una incorporación que buscó aportar experiencia técnica y moderación a una campaña marcada por mensajes disruptivos.

El ultraderechista colombiano Abelardo de la Espriella El ultraderechista colombiano Abelardo de la Espriella EFE

El mensaje de Milei para el ultraderechista colombiano De la Espriella

"LA LIBERTAD AVANZA. Quiero felicitar a @ABDELAESPRIELLA por su triunfo en la primera vuelta de las elecciones de Colombia, y a los colombianos por esta ejemplar jornada electoral. Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región, y a Colombia en especial, en los últimos 4 años", felicitó Milei a De la Espriella vía X.

"De repetirse este resultado en segunda vuelta, no tengo dudas que Colombia va a ingresar nuevamente al concierto de las Naciones Libres, y retomará un rumbo orientado a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!", sumó.