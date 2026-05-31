Comenzaron las elecciones en Colombia para elegir al sucesor de Gustavo Petro: principales candidatos

Más de 41 millones de personas de Colombia comenzaron a votar este domingo en las elecciones presidenciales que definirán al sucesor de Gustavo Petro . La jornada electoral se puso en marcha con la apertura de los centros de votación (118.346 mesas) en todo el país y se extenderá durante ocho horas.

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Las urnas abrieron a las 8 hora local (10 de la Argentina) y recibirán votantes hasta las 16 (18 de la Argentina). Una vez finalizada la jornada, la Registraduría Nacional comenzará el recuento oficial de los sufragios para conocer los primeros resultados de una elección seguida con atención en toda la región.

El acto protocolar de apertura se realizó en la Plaza de Bolívar , en el centro de Bogotá. Allí estuvieron presentes el presidente Petro, el registrador nacional Hernán Penagos y la defensora del Pueblo, Iris Marín, junto a otras autoridades.

Petro aprovechó la ceremonia para convocar a los ciudadanos a participar de la elección. El mandatario sostuvo que la votación permitirá definir el rumbo que tomará Colombia durante los próximos cuatro años.

"Se define el destino de cada un de ellos, de sus familias y de su país, y es el destino en el corto plazo, en los cuatro años que están por venir, y eso amerita no solo la reflexión sino la decisión de votar" , manifestó el presidente, al remarcar la importancia de concurrir a las urnas.

La elección definirá quién ocupará la presidencia una vez finalizado el mandato de Petro. Con millones de votantes habilitados y un amplio despliegue logístico en todo el territorio, Colombia atraviesa una de las jornadas electorales más importantes de los últimos años.

Principales candidatos a la presidencia de Colombia

Los colombianos podrán escoger entre once candidaturas para elegir al sucesor de Petro para el periodo 2026-2030, que se iniciará el próximo 7 de agosto.

Iván Cepeda (Pacto Histórico-Alianza por la Vida), de 63 años e hijo de miembros del Partido Comunista colombiano, lleva toda su vida instalado en la izquierda. Su padre fue asesinado en 1994, cuando ocupaba una banca en el Senado, por fuerzas paramilitares.

Desde el Senado se ha convertido en una de las voces más destacadas de la izquierda colombiana y es conocido por su rol en las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Iván Cepeda (Pacto Histórico-Alianza por la Vida) Iván Cepeda (Pacto Histórico-Alianza por la Vida).

Paloma Valencia (Centro Democrático-Gran Coalición por Colombia), senadora de derecha de 48 años y nieta de un expresidente de Colombia, es la candidata del Centro Democrático, el partido de expresidente Uribe. En la consulta conservadora del mes pasado sorprendió al movilizar más de tres millones de votos.

Valencia se define a sí misma como “100% uribista”, y en su trayectoria política ha sido una de las voces más críticas tanto del Acuerdo de Paz con las FARC alcanzado en 2016 bajo el mandato del expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018), como de la estrategia de Paz Total de Gustavo Petro.

La seguridad ocupa también un lugar central en su programa, que promete ser una restauración del enfoque de Uribe. También quiere desarrollar un Plan Colombia 2.0, en referencia a la iniciativa de EE.UU. y Colombia de lucha contra el narcotráfico.

Paloma Valencia (Centro Democrático-Gran Coalición por Colombia) Paloma Valencia (Centro Democrático-Gran Coalición por Colombia).

Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria), conocido como “El Tigre”, irrumpió en política hace dos años cuando lanzó su candidatura para las elecciones presidenciales.

Este abogado y empresario de 47 años era ya conocido en Colombia gracias a la defensa de clientes de alto perfil, incluido Álex Saab, el empresario colombo-venezolano, aliado del expresidente Nicolás Maduro y recientemente deportado a Estados Unidos.

Con su movimiento Defensores de la Patria, se apoya en un discurso de tintes populistas y con un matiz religioso. En materia de seguridad y lucha contra la corrupción, apuesta por un discurso de mano dura. Una de sus propuestas es la creación de 10 megaprisiones, siguiendo la estela de Nayib Bukele en El Salvador, de quien se declara admirador.