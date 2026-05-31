Diseñó un software casero para arreglar su computadora, nadie quiso comprarlo y cambió la historia de la fotografía digital

En 1987 , Photoshop no era más que un código casero llamado Display . Thomas Knoll lo escribió simplemente para que su monitor Macintosh Plus pudiera simular tonos de gris. Lo que empezó como una solución técnica para una investigación terminó transformando el diseño para siempre.

John Knoll , hermano de Thomas y empleado en Industrial Light and Magic , detectó el potencial del programa tras verlo funcionar. Comprendió que, si las imágenes podían convertirse en datos numéricos, cualquier modificación digital era posible. Él presionó a Thomas para integrar diversas herramientas aisladas en una sola aplicación funcional para optimizar el flujo de trabajo diario.

El diseño de Photoshop se nutrió directamente de la experiencia de Thomas en la fotografía analógica . Cuando John tuvo problemas de brillo por la configuración de sus monitores, Thomas recurrió a sus conocimientos sobre el revelado de carretes con su padre. Así diseñó la función de Niveles , trasladando directamente la física de los químicos y el papel al control digital de píxeles.

El camino comercial no fue sencillo ni inmediato. Bajo el nombre provisional de ImagePro , los hermanos presentaron su creación a varias empresas de tecnología, pero recibieron constantes negativas. Muchos ejecutivos afirmaron que el retoque de imágenes no encajaba en sus líneas de productos existentes. Fue Adobe la que finalmente obtuvo los derechos, lanzando la versión 1.0 en 1990 exclusivamente para equipos Macintosh.

¿Por qué Photoshop llegó antes que las cámaras digitales?

Lo más curioso es que el software precedió al hardware necesario para aprovecharlo masivamente. En el momento de su lanzamiento, no existían cámaras digitales de consumo ni impresoras de calidad fotográfica accesibles. Producir una sola imagen procesada podía costar miles de dólares en separaciones de película comerciales. La herramienta tuvo que esperar a que la web y los dispositivos domésticos maduraran para explotar.

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Actualmente, el código fuente original reside en el Museo de Historia de la Computación como pieza clave de la cultura tecnológica. Para Thomas Knoll, lo más gratificante sigue siendo observar cómo los artistas emplean funciones avanzadas para crear obras que él nunca imaginó. Photoshop demostró con éxito que un mercado global puede construirse y crecer alrededor de una herramienta y no al revés.