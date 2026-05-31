Abandonaron cinco vacas en una isla en 1871, sobrevivieron 130 años y desconcertaron a la ciencia

Un análisis genético reciente confirma que el ganado abandonado en 1871 sobrevivió gracias a un linaje mixto y a una rápida expansión que evitó el colapso endogámico.

En 1871, un granjero llamado Heurtin abandonó cinco vacas en la remota Isla Amsterdam, un territorio de apenas 54 kilómetros cuadrados en el Océano Índico. Durante 130 años, este pequeño grupo se transformó en un rebaño de miles, sobreviviendo en condiciones de aislamiento total y clima extremo hasta su erradicación final en 2010.

Investigadores liderados por el genetista Mathieu Gautier analizaron muestras de ADN preservadas antes de la desaparición del rebaño para entender este fenómeno. Los resultados, publicados en 2024, desmintieron la creencia de que estos animales sufrieron un proceso de enanismo insular acelerado, demostrando que su resistencia tenía un origen biológico mucho más complejo y predeterminado.

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Un linaje híbrido frente al clima hostil de la isla El estudio genético reveló que los animales poseían una mezcla de sangre europea y tropical que fue clave para su adaptación. Aproximadamente tres cuartas partes de su genoma correspondían a razas taurinas europeas, similares a la Jersey actual, lo que les permitía soportar el frío y la humedad. El cuarto restante provenía de cebúes del Océano Índico, vinculados al ganado de Madagascar, aportando una rusticidad esencial para la supervivencia inicial en la isla.

Esta combinación genética ya estaba presente en los cinco ejemplares fundadores. Por este motivo, el equipo de investigación concluyó que los animales no redujeron su tamaño como respuesta adaptativa al entorno, como sugería una hipótesis previa de 2017. En realidad, los ejemplares que llegaron a la isla ya eran pequeños por naturaleza, lo que les otorgó desde el primer día las herramientas biológicas necesarias para enfrentar vientos huracanados y la escasez de agua dulce.

image ¿Cómo evitaron el colapso por endogamia? Uno de los mayores hallazgos del análisis fue cómo el rebaño evitó la degradación por consanguinidad. A pesar de que los niveles de cruce entre parientes alcanzaron el 30%, una cifra que normalmente dispara enfermedades hereditarias y lleva a la extinción, la población no colapsó. La clave fue la velocidad de su expansión demográfica, que permitió mantener la integridad del grupo antes de que las variantes genéticas dañinas pudieran acumularse. Para entender la magnitud de este caso, son fundamentales los siguientes aspectos del estudio: El origen mixto entre razas Jersey y cebú fue determinante para su resistencia inicial.

fue determinante para su resistencia inicial. Se descartó oficialmente el nanismo acelerado : la talla pequeña era una característica previa a su llegada a la isla.

: la talla pequeña era una característica previa a su llegada a la isla. El rebaño alcanzó los dos mil ejemplares en su pico histórico.

en su pico histórico. Logró recuperarse incluso tras un colapso por enfermedad en 1988 .

. La investigación dependió de muestras recolectadas décadas atrás, antes de la eliminación del rebaño en 2010, llevada a cabo para proteger especies endémicas amenazadas.