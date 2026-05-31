Misterio extremo en Escocia: cientos de perros saltan de un puente atraídos por un olor invisible

El puente Overtoun, en Escocia , es escenario de un enigma que persiste desde los años cincuenta : cientos de perros han saltado inexplicablemente desde su pretil hacia las rocas. Aunque las leyendas locales hablan de fantasmas, la investigación científica apunta a un factor biológico relacionado con el agudo sentido del olfato canino .

Los saltos siguen un patrón casi matemático: ocurren en días despejados , casi siempre desde el lado derecho del puente y afectan principalmente a razas con hocicos largos. Estos animales, como labradores, spaniels y collies , poseen una maquinaria olfativa diseñada específicamente para seguir rastros densos a través de la maleza. Para un perro, el pretil de piedra maciza funciona como un muro que bloquea totalmente la vista del vacío, creando la ilusión de un pasillo seguro.

El comportamiento observado no tiene relación con el deseo de morir, sino con una curiosidad sensorial extrema . Los expertos señalan que los perros experimentan el mundo a través del olfato, con 300 millones de receptores frente a los seis millones de los humanos. Esta diferencia abismal hace que perciban una realidad química que sus dueños ignoran por completo mientras caminan por la estructura victoriana.

El conductista animal David Sands descartó las teorías sobre depresión canina o eventos paranormales populares en los tabloides. En su lugar, descubrió que bajo la estructura habitan visones americanos , una especie introducida que marca su territorio con secreciones anales extremadamente penetrantes. Esta fragancia es una de las más potentes entre los mamíferos británicos y resulta instantáneamente atractiva para cualquier instinto cazador.

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La influencia del visón americano y la química del aire

La meteorología juega un papel crucial en esta trampa biológica invisible. En días secos y tranquilos, los compuestos volátiles del visón suben por el muro de arenisca roja como si fuera el humo por una chimenea. En cambio, la lluvia escocesa suele limpiar estos aromas del ambiente, lo que explica por qué los incidentes cesan cuando el clima es húmedo. El perro simplemente persigue un rastro que percibe justo detrás de la pared.

Los testigos describen que los animales pasan de una caminata normal a un estado de alerta súbito antes de escalar la piedra sin dudar. Se trata de una respuesta de persecución enfocada que anula cualquier precaución sobre el terreno. Si el perro sobrevive al impacto inicial contra las rocas, es frecuente que intente subir nuevamente al puente para repetir el salto, lo que prueba la fuerza del estímulo olfativo.

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Un peligro que persiste en el tiempo

Actualmente, existen carteles que piden explícitamente llevar a los perros con correa al cruzar. Sin embargo, el fenómeno persiste porque la arquitectura del lugar no ha cambiado y los visones siguen anidando entre las piedras. El riesgo permanece latente para cualquier mascota que, en una tarde despejada, decida seguir su nariz por encima de la seguridad del sendero.