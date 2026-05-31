31 de mayo de 2026 - 10:30

Se llevó 40 kilos de arena de Cerdeña, ocultó todo en su auto y ahora enfrenta multas de miles de euros

El material incautado incluía cuarzo blanco similar a granos de arroz y fue hallado en el maletero de un coche que se dirigía a Tolón a bordo de un ferry.

El hombre intentó ocultar 40 kilos de arena en su auto.&nbsp;

El hombre intentó ocultar 40 kilos de arena en su auto. 

Foto:

Imagen ilustrativa - Canva
Por Cristian Reta

Funcionarios de la Agencia de Aduanas y Monopolios en el puerto de Porto Torres interceptaron a una turista francesa de 69 años con un cargamento ilegal de 40 kilos de arena, piedras y conchas. Los elementos fueron sustraídos de la playa Saline di Stintino y estaban ocultos en su vehículo.

Leé además

ni vinagre, ni bicarbonato, ni limon: como limpiar sartenes y ollas para recuperar su brillo

Ni vinagre, ni bicarbonato, ni limón: cómo limpiar sartenes y ollas para recuperar su brillo

Por Daniela Leiva
En Argentina Rocks confirmaron que han encontrado hasta 2 kilos de oro por tonelada en Lunahuasi, parte del distrito Vicuña, en San Juan

Argentina Rocks: hallaron casi 2 kilos de oro por tonelada en algunas perforaciones en Lunahuasi

Por Sandra Conte

La mujer se disponía a embarcar en un buque de la compañía Corsica Ferries con destino a Tolón cuando se realizó la inspección. Escondidos debajo de los asientos y en el maletero, los agentes hallaron bolsas cargadas con guijarros blancos, arena marina y diversas conchas recolectadas directamente del litoral. Este tipo de sustracción no es un evento aislado, sino un problema creciente para las autoridades de la isla.

image

¿Qué multas enfrenta quien roba arena de las playas de Cerdeña?

Desde el año 2017, en Cerdeña se aplica la Ley Regional n.16, que prohíbe expresamente retirar arena, piedras o conchas sin una autorización previa. La turista francesa enfrenta ahora una sanción administrativa que oscila entre los 500 y los 3.000 euros. La norma busca defender un ecosistema costero frágil que se ve amenazado continuamente por el turismo descontrolado.

Muchos viajeros consideran que llevarse un pequeño recuerdo de la playa es un gesto inofensivo. Sin embargo, el efecto acumulado de estos actos provoca un empobrecimiento ambiental significativo y altera el equilibrio natural de la costa. Las playas de Cerdeña son célebres por sus colores claros y la composición única de su arena, lo que las convierte en un patrimonio geológico que exige una protección estricta.

image

Qué pasará con los 40 kilos de arena y piedras confiscados

El material confiscado no permanecerá en un depósito. Los funcionarios de aduanas en Porto Torres confirmaron que los 40 kilos de arena y piedras serán devueltos a la playa de Saline di Stintino. Esta operación de reposicionamiento se realiza en colaboración con las autoridades locales para asegurar que el material regrese a su punto exacto de origen en los próximos días.

Los controles en los puertos y aeropuertos han aumentado su frecuencia, especialmente durante los periodos de mayor afluencia turística. El mensaje de las autoridades de la isla es claro: el mar y su entorno se pueden fotografiar y admirar, pero no se pueden desarmar y llevar a casa por piezas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

un estudio de psicologia concluyo: las personas nacidas entre 1945 y 1965 tienen una ventaja psicologica inigualable

Un estudio de psicología concluyó: las personas nacidas entre 1945 y 1965 tienen una ventaja psicológica inigualable

Por Andrés Aguilera
Cinco vacas abandonadas en una isla sobrevivieron años después. 

Abandonaron cinco vacas en una isla en 1871, sobrevivieron 130 años y desconcertaron a la ciencia

Por Cristian Reta
Tormenta, granizo y descenso de la temperatura: qué regiones se verán afectadas. 

Se viene un brusco cambio del tiempo: tormentas, granizo y un fuerte descenso de temperatura

Por Cristian Reta
Los perros se sienten atraídos por este irresistible olor que los obliga a saltar del puente. 

Misterio extremo en Escocia: cientos de perros saltan de un puente atraídos por un olor invisible

Por Cristian Reta