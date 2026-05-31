Se llevó 40 kilos de arena de Cerdeña, ocultó todo en su auto y ahora enfrenta multas de miles de euros

El material incautado incluía cuarzo blanco similar a granos de arroz y fue hallado en el maletero de un coche que se dirigía a Tolón a bordo de un ferry.

Funcionarios de la Agencia de Aduanas y Monopolios en el puerto de Porto Torres interceptaron a una turista francesa de 69 años con un cargamento ilegal de 40 kilos de arena, piedras y conchas. Los elementos fueron sustraídos de la playa Saline di Stintino y estaban ocultos en su vehículo.

La mujer se disponía a embarcar en un buque de la compañía Corsica Ferries con destino a Tolón cuando se realizó la inspección. Escondidos debajo de los asientos y en el maletero, los agentes hallaron bolsas cargadas con guijarros blancos, arena marina y diversas conchas recolectadas directamente del litoral. Este tipo de sustracción no es un evento aislado, sino un problema creciente para las autoridades de la isla.

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¿Qué multas enfrenta quien roba arena de las playas de Cerdeña? Desde el año 2017, en Cerdeña se aplica la Ley Regional n.16, que prohíbe expresamente retirar arena, piedras o conchas sin una autorización previa. La turista francesa enfrenta ahora una sanción administrativa que oscila entre los 500 y los 3.000 euros. La norma busca defender un ecosistema costero frágil que se ve amenazado continuamente por el turismo descontrolado.

Muchos viajeros consideran que llevarse un pequeño recuerdo de la playa es un gesto inofensivo. Sin embargo, el efecto acumulado de estos actos provoca un empobrecimiento ambiental significativo y altera el equilibrio natural de la costa. Las playas de Cerdeña son célebres por sus colores claros y la composición única de su arena, lo que las convierte en un patrimonio geológico que exige una protección estricta.

image Qué pasará con los 40 kilos de arena y piedras confiscados El material confiscado no permanecerá en un depósito. Los funcionarios de aduanas en Porto Torres confirmaron que los 40 kilos de arena y piedras serán devueltos a la playa de Saline di Stintino. Esta operación de reposicionamiento se realiza en colaboración con las autoridades locales para asegurar que el material regrese a su punto exacto de origen en los próximos días. Los controles en los puertos y aeropuertos han aumentado su frecuencia, especialmente durante los periodos de mayor afluencia turística. El mensaje de las autoridades de la isla es claro: el mar y su entorno se pueden fotografiar y admirar, pero no se pueden desarmar y llevar a casa por piezas.