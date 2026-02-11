Insólito: Por qué Arabia Saudita y Emiratos importan arena pese a vivir rodeados de desiertos

En el corazón de los desiertos más extensos, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes desarrollan ciudades futuristas que asombran al mundo. Sin embargo, protagonizan una paradoja increíble: importan millones de toneladas de arena cada año para sus obras. Descubrí por qué las dunas locales son, en realidad, un espejismo inútil para la construcción.

La imagen es impactante: grúas gigantes bombean arena desde buques de carga que llegan de países tan lejanos como Australia o Egipto. Mientras tanto, a pocos metros, el viento barre extensiones infinitas de granos locales que resultan completamente inútiles para la ingeniería moderna. En 2023, los Emiratos Árabes Unidos consumieron más de seis millones de toneladas de arena importada para sostener su ritmo de crecimiento.

Arabia Saudita sigue este mismo camino para impulsar su "Visión 2030", el ambicioso plan que incluye la construcción de Neom, su ciudad futurista. La necesidad de este recurso es tan voraz que incluso se ha convertido en el segundo recurso más saqueado del planeta después del agua.

El problema fundamental no es la cantidad, sino la textura y la forma de cada grano. La arena del desierto ha sido esculpida durante milenios por vientos furiosos, lo que ha generado granos finos, lisos y redondeados, similares a mármoles pulidos. Estas características son ideales para un paseo en camello, pero pésimas para la construcción.

En el hormigón armado, los granos redondeados no se adhieren bien entre sí. Esta falta de fricción debilita la resistencia total de la estructura, lo que obliga a los ingenieros a buscar materiales en otros lugares. Para lograr un hormigón sólido, es imprescindible usar arena angular, extraída generalmente de ríos o canteras, ya que sus irregularidades permiten una unión firme.

Burj Khalifa y la arena que viajó desde Australia

La dependencia de arena extranjera es una realidad tangible en los hitos más famosos del Golfo. Por ejemplo, las Islas Palm y el archipiélago artificial "The World" consumieron cientos de miles de toneladas de arena importada. Incluso el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, requirió 45.700 toneladas de arena traída específicamente desde Australia para garantizar su estabilidad.

image

Además de la construcción estructural, la arena del desierto presenta otro inconveniente: es demasiado impura y fina para fabricar vidrio o sílice pura. Esto obliga a los Emiratos a gastar fortunas, aproximadamente 87 millones de dólares al año, solo en cuarzo de primera calidad.

El saqueo de un recurso que ya atrae a las mafias

Esta "fiebre de la arena" tiene un impacto global preocupante. Según datos de la ONU, se extraen 50 mil millones de toneladas al año a nivel mundial, un volumen que ha atraído incluso a mafias y redes de tráfico en países como India o Marruecos. En 2023, los Emiratos Árabes Unidos importaron arena por un valor de 40,6 millones de dólares, irónicamente comprando gran parte a Arabia Saudita, pero también a Egipto y Bélgica.

image

La arena costera local tampoco es una solución viable. Su extracción masiva pondría en riesgo la erosión de las playas y destruiría ecosistemas críticos. Por este motivo, prefieren importarla de Omán o de otros mercados internacionales a pesar del alto coste logístico.

Como alternativa a futuro, Arabia Saudita está promoviendo el uso de materiales reciclados y arena artificial dentro de su "Visión Verde 2030". Sin embargo, mientras ciudades como Neom aspiren a tocar las nubes y Dubái sueñe con islas infinitas, la sed de arena angular seguirá siendo insaciable en una región donde, literalmente, se le vende arena al desierto.