Si tenés valijas viejas en casa, tenés un tesoro: los 2 usos que le dan un valor creativo y funcional

Algunas valijas quedan amontonadas y ocupan espacios dentro de casa. Por eso, existen dos ideas que le dan un valor importante con ingenio y creatividad.

Las valijas viejas suelen terminar olvidadas en una habitación, debajo de la cama o directamente amontonadas con objetos viejos pero significativos. Sin embargo, se puede recuperar su valor con dos motivos inesperados. El reciclaje creativo puede convertirlas en piezas útiles y decorativas para cualquier espacio de casa.

Para esta creación no hace falta ser experto ni gastar dinero de más. Con materiales simples y en pocos pasos, estas valijas pueden transformarse en objetos funcionales que combinan estética y utilidad. Dos usos en particular pueden convertirse en una tendencia útil.

Cómo crear baúles vintage con valijas viejas Un uso práctico para las valijas antiguas es convertirlas en baúles vintage. Este tipo de reciclaje es sumamente decorativo porque aporta carácter y permite sumar espacio de guardado sin muebles grandes. Las valijas rígidas, de cuero o cartón prensado, son las más buscadas para esta idea.

Materiales necesarios: Valija vieja

en buen estado estructural.

Lija fina.

Pintura o barniz (opcional).

Trapo limpio.

Patas de madera o metal (opcional).

Tornillos y destornillador. Paso a paso Primero, debemos limpiar bien la valija y lijarla suavemente si la superficie lo necesita. Luego, puede dejarse en su apariencia original, aplicar barniz o pintura para protegerla. Para que no toque el pise y se dañe pronto, podemos colocarle patas en la base. Finalmente, queda como baúl para guardar mantas, libros o ropa, o como mesa auxiliar decorativa.

Camas para mascotas con valijas es una opción interesante Otro uso es transformar las valijas viejas en camas para mascotas. Esta opción de reciclaje combina funcionalidad y diseño, ya que se adapta fácilmente a distintos estilos de hogar.

Materiales necesarios: Valija vieja (preferentemente rígida).

Materiales necesarios: Valija vieja (preferentemente rígida).

Almohadón o colchón pequeño.

Tela lavable.

lavable. Tijeras.

Pegamento fuerte o grampas.

Pegamento fuerte o grampas. Patas bajas (opcional). Paso a paso Antes de comenzar, debemos limpiar la valija y, si es necesario, retirar una tapa o dejarla abierta. Luego, colocamos el almohadón forrado con tela lavable. Para mayor estabilidad, se pueden agregar patas bajas. El resultado es una cama firme, fácil de limpiar y con un diseño original cómo para que las mascotas adopten rápidamente.

Las valijas viejas pueden dejar de ser un tumulto con los objetos del pasado. Convertidas en estas ideas creativas, recuperan valor y funcionalidad con pocos materiales.