9 de febrero de 2026 - 13:04

No lo tires: el truco japonés con cosas de la alacena que mantiene la casa sin polvo

Olvidate de las jornadas agotadoras de limpieza y descubrí los métodos naturales que mantienen el aire puro y las superficies brillantes sin gastar de más.

El truco japonés para mantener tu casa limpia por más tiempo.

El truco japonés para mantener tu casa limpia por más tiempo.

Foto:

Por Sofía Serelli

Mantener el hogar libre de polvo suele ser una batalla perdida, pero para los japoneses es una realidad cotidiana. Mientras nosotros dedicamos horas a limpiezas profundas, ellos aplican una filosofía de armonía y un truco simple que eliminan la suciedad antes de que aparezca. Descubrí cómo transformar tu casa hoy mismo y ahorrar tiempo.

Leé además

si tenes cassettes viejos guardados, tenes un tesoro: el paso a paso para convertirlo en un objeto util

Si tenés cassettes viejos guardados, tenés un tesoro: el paso a paso para convertirlo en un objeto útil

Por Daniela Leiva
La chica de nieve, la serie de Netflix española protagonizada por Milena Smit.

Con 12 episodios en Netflix: la serie española que destronó a "La casa de papel" lidera el ranking mundial

Por Redacción Espectáculos

La filosofía de una "Vida Equilibrada" sugiere que la limpieza no se trata de fregar más, sino de vivir mejor dentro de un ambiente en sintonía. El enfoque japonés para combatir el polvo no es un milagro, sino una serie de hábitos preventivos que evitan la acumulación de suciedad y el desorden.

La clave reside en la parsimonia y el uso de elementos que ya tenemos en la alacena. Al integrar pequeños gestos en la rutina diaria, se logra un hogar que se mantiene reluciente sin necesidad de recurrir a químicos agresivos o equipos costosos.

El aire como aliado: por qué ventilar es la clave contra el polvo

Airear el departamento todos los días, incluso durante el invierno, es una regla fundamental que los expertos recomiendan para mantener la higiene ambiental. Esta acción no solo purifica el oxígeno, sino que es una pieza clave en el rompecabezas de la limpieza japonesa para evitar que las partículas se asienten en los muebles.

image

Además, ventilar correctamente ayuda a que el bucare se seque más rápido en los meses fríos, evitando que la humedad atraiga más suciedad al interior. Para complementar este aire puro, existen remedios naturales muy efectivos para eliminar de una vez por todas el molesto "olor a cerrado" de los armarios.

Los trucos de la parsimonia: cebollas, té y diarios

Las personas que practican la parsimonia en sus hogares utilizan elementos inesperados con resultados sorprendentes. Estos son algunos de los métodos más efectivos:

  • Bustinas de té: Colgar una bolsita de té en la puerta ayuda a neutralizar olores desde la entrada.
  • Cebolla en el baño: Un truco para propietarios de departamentos pequeños que transforma el ambiente del baño.
  • Papel de diario: Colocar bollos de papel en la heladera absorbe la humedad y los malos aromas.
  • Discos de algodón: Se pueden comprar al por mayor para darles múltiples usos en la limpieza del hogar.
    image

Errores fatales en el lavarropa y el hogar

Muchas veces, nuestro intento por limpiar termina dañando los electrodomésticos o la ropa. Un error muy común es dejar abierta la puerta del lavarropa por mucho tiempo o, peor aún, hacerla funcionar dos veces seguidas sin descanso. Estas prácticas, aunque parezcan inofensivas, tienen razones técnicas de peso para evitarse si queremos que el equipo dure más.

image

Del mismo modo, el mantenimiento del aspirador es vital; si deja de funcionar correctamente, es probable que solo necesite una limpieza adecuada de sus filtros. Finalmente, para el baño, existe un método para remover el calcare de la ducha sin necesidad de usar una spazzola, ahorrando esfuerzo físico y tiempo.

Aplicar estos hábitos de "Casa y Armonía" permite que, al igual que en Japón, el polvo deje de ser el protagonista de tu living. Cuidar estos detalles, como evitar errores con las plantas en invierno, garantiza un refugio saludable para toda la familia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Según la psicología, las personas de 60 y 70 años atraviesan estas 9 batallas silenciosas.

Según la psicología, las personas de 60 y 70 años atraviesan estas 9 batallas silenciosas

Por Cristian Reta
Reciclaje inteligente: blísters de pastillas con trucos simples que resuelven tareas cotidianas.

Por qué conviene guardar los blísters de pastillas: 3 usos prácticos en casa

Por Ignacio Alvarado
Descubrí los muchos usos que tiene la sal y como puede ayudarte desde destapar cañerías hasta sacar manchas y restos difíciles. 

Si tenés sal, posees un tesoro: el truco de 3 pasos que pocos conocen para limpiar tus cañerías

Por Sofía Serelli
Este truco mejora cómo dormimos y cómo despertamos en medio del calor intenso.

Un truco natural: por qué debemos poner una toalla húmeda en el dormitorio

Por Redacción