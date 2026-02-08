8 de febrero de 2026 - 19:23

Según la psicología, las personas de 60 y 70 años atraviesan estas 9 batallas silenciosas

Poco se habla sobre los retos personales que enfrentan los adultos en la madurez, una etapa de cambios drásticamente y donde el silencio se vuelve cotidiano.

Según la psicología, las personas de 60 y 70 años atraviesan estas 9 batallas silenciosas.

Por Cristian Reta

La generación “boomer”, nacida entre mediados de los años 40 y mediados de los 60 del siglo XX, transita hoy sus 60 y 70 años en un contexto social y económico que se encuentra evolucionando a gran velocidad y parece imparable. Es por eso que expertos en psicología analizan las frustraciones y el drama que viven estos adultos mayores.

Muchas de estas personas crecieron con la idea de trabajo duro, estabilidad familiar y autosuficiencia; sin embargo, al llegar a la madurez tardía, se enfrentan con una realidad repleta de tensiones interiores que rara vez se discuten en público.

Las batallas no dichas de los boomers, según la psicología

1. La percepción de invisibilidad

Tras décadas siendo pilares en el trabajo, la familia y la sociedad, muchos boomers sienten que su presencia ya no es requerida. La cultura contemporánea prioriza lo nuevo, lo digital y lo rápido, lo que puede generar en ellos una sensación de haber pasado de protagonista a figura de fondo.

image

2. Amistades que se desvanecen

Con el paso del tiempo, las amistades se transforman. Vecinos, compañeros de trabajo y amigos cercanos desaparecen por mudanzas, jubilaciones o muerte. Esa reducción de círculos sociales puede traducirse en una soledad silenciosa, aunque externamente se mantenga una vida “normal”.

3. Orgullo y dificultad para pedir ayuda

La ética de la autosuficiencia, muy arraigada en esta generación, complica la idea de solicitar apoyo —ya sea tecnológico, emocional o físico— porque hacerlo es interpretado erróneamente como una pérdida de autonomía.

image

4. Brecha tecnológica y frustración

Las nuevas herramientas digitales, las aplicaciones y las plataformas de comunicación pueden convertirse en fuentes de ansiedad. La frustración no solo nace de no dominar la tecnología, sino de sentir que el mundo se mueve demasiado rápido.

5. El retiro como vacío estructural

El fin de una carrera laboral no siempre se traduce en descanso. Para muchos boomers, representa una pérdida de rutina y estructura, obligándolos a buscar nuevos significados y objetivos personales.

image

6. Desconexión con generaciones más jóvenes

Aunque existe afecto entre generaciones, las diferencias culturales y de comunicación pueden ser fuente de frustración, haciendo que conversaciones profundas queden en la superficie.

7. El cuerpo que cambia

Padecer dolores crónicos, menor energía o limitaciones físicas constantes es una realidad creciente para quienes superan los 60 años. La adaptación a estos cambios no es solo física, sino también emocional.

image

8. Sueños y proyectos postergados

La madurez trae consigo reflexiones sobre aspiraciones no cumplidas. Escribir un libro, viajar o dedicarse a un hobby olvidado resurgen como deseos silentes en la mente de muchos.

9. La conciencia de la propia finitud

Mientras los años pasan y amistades se van, la percepción de la mortalidad se vuelve más presente. Esta reflexión íntima rara vez se expresa, pero influye profundamente en el bienestar emocional.

Las tensiones silenciosas que marcan a la generación “boomer”

Según el experto Farley Ledgerwood, la generación boomer enfrenta hoy tensiones personales complejas que no siempre se verbalizan. Reconocer estas experiencias es clave para promover conversaciones más profundas sobre envejecimiento, propósito y salud emocional en una sociedad que envejece rápidamente.

