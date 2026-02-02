Según los psicólogos de Harvard, las personas seguras dicen estas 9 frases para ganar confianza y ser imparables

La autoconfianza no es un rasgo con el que simplemente se nace; es una capacidad que se entrena día a día. Según la Dra. Cortney S. Warren, psicóloga formada en la Escuela de Medicina de Harvard , las personas emocionalmente seguras utilizan expresiones específicas para afianzar su autoestima y gestionar conflictos con éxito.

Por qué conviene guardar las tapas metálicas de frascos: tienen más usos de los que imaginás

Fin del misterio: el descubrimiento científico que explica por qué los gatos naranjas tienen un ADN único

Integrar estas palabras en tu vocabulario cotidiano te permite valorar tu potencial y enfrentar las adversidades con una mirada distinta. Aunque al principio requiera un esfuerzo consciente, pronto se convertirá en un hábito que transformará tu gestión emocional.

El primer paso para ganar seguridad es recuperar el control sobre tus reacciones. Ante un comentario desagradable, los expertos sugieren decir: “Permíteme pensar en eso antes de responder”. Esto evita respuestas impulsivas de las que podrías arrepentirte y te permite expresarte con mayor claridad.

Aprender a decir un “No” rotundo es otra característica vital de quienes tienen confianza . Las personas seguras establecen límites claros sobre lo que están dispuestas a hacer y defienden sus propios principios y necesidades sin culpa.

Si sentís que alguien está sobrepasando un límite, la frase indicada es: “No me siento cómodo con eso”. Comunicar tus necesidades de forma respetuosa demuestra que no temés expresar tus sentimientos cuando un trato no es saludable para vos.

Aceptar críticas y fortalecer la identidad

La seguridad emocional también implica reconocer quién sos frente a los demás. El mantra “Así soy yo, y estoy orgulloso de ello” funciona como un escudo cuando otros intentan hacerte dudar de tu esencia. Es una forma de decirle al mundo que estás bien con vos mismo, incluso si a otros no les gusta.

Por otro lado, la capacidad de procesar una crítica constructiva sin ponerse a la defensiva es un síntoma de gran fortaleza. Preguntar “¿Soy así?” permite analizar visiones externas para mejorar, demostrando que no sos una persona débil, sino alguien que gana seguridad al conocerse mejor.

Portadas (2)

En este sentido, decir “Trabajaré en eso” refleja una voluntad real de cambio. Es una oportunidad para crecer emocionalmente y fortalecer tus relaciones significativas al mostrarte capaz de esforzarte por los demás.

Valores firmes y resiliencia ante el error

La empatía es otro pilar fundamental. Expresar “Lamento que estés pasando por esto. ¿Cómo puedo ayudar?” te permite crecer al conectar con el otro sin juzgarlo. Entender que todos podemos tener un mal día ayuda a no castigarnos cuando nos toca a nosotros.

Asimismo, las personas seguras no dudan al tomar decisiones basadas en sus valores éticos. Decir “Esto me importa” valida tus propias creencias, incluso si los demás no las comparten. Es una declaración de principios que elimina la duda interna.

Finalmente, ante cualquier desafío o fracaso, la frase de cabecera es “¡Lo intentaré!”. La seguridad emocional reside en saber que las cosas pueden salir bien, y que incluso si fallamos, tenemos la capacidad de volver a empezar con más fuerza.