17 de marzo de 2026 - 17:35

Comer huevos todos los días: qué beneficios y consecuencias revelan los nutricionistas

Ricos en nutrientes esenciales, los huevos pueden mejorar la salud y su consumo diario también tiene consecuencias que conviene conocer, según nutricionistas.

En casos de colesterol alto, una alternativa habitual es priorizar las claras y moderar el consumo de yema.

En casos de colesterol alto, una alternativa habitual es priorizar las claras y moderar el consumo de yema.

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Por Redacción

Incorporar huevos en la alimentación diaria es una práctica extendida que gana terreno en una dieta por su valor nutricional y versatilidad en la cocina. Sin embargo, detrás de este alimento básico existen efectos positivos importantes, pero también algunas precauciones que los nutricionistas recomiendan tener en cuenta según cada caso particular de salud.

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Aunque durante años se debatió su impacto en el colesterol, estudios recientes y la opinión de especialistas de Healthline muestran un enfoque más equilibrado. Comer huevos todos los días puede aportar grandes beneficios al organismo, siempre que se respeten ciertas condiciones en su consumo y preparación dentro de una dieta saludable.

consumo de huevo diario
Consumido con moderación y de forma adecuada, ofrece múltiples ventajas sin descuidar posibles riesgos.

Consumido con moderación y de forma adecuada, ofrece múltiples ventajas sin descuidar posibles riesgos.

Cuáles son los beneficios comprobados de comer huevos a diario

Uno de los principales aportes del huevo es su contenido en proteínas de alta calidad, fundamentales para mantener y reparar la masa muscular. Este nutriente resulta clave en todas las etapas de la vida, especialmente en adultos mayores o personas que realizan actividad física de forma regular.

  • Además, contiene compuestos como la luteína y la zeaxantina, antioxidantes que favorecen la salud ocular y ayudan a prevenir el deterioro visual con el paso del tiempo.
  • A esto se suma la colina, un nutriente esencial vinculado al desarrollo cerebral y al funcionamiento adecuado de la memoria.
  • Por otro lado, es una fuente importante de vitaminas A, D, E, K y del grupo B, como la B12 y el ácido fólico, junto con minerales como el hierro.
consumo de huevo diario
El huevo, integrado a la alimentación diaria es un beneficio.

El huevo, integrado a la alimentación diaria es un beneficio.

Qué consecuencias y cuidados recomiendan los especialistas al consumirlos

A pesar de sus ventajas, el consumo diario de huevos no es igual para todas las personas.

  • Quienes presentan diabetes tipo 2 o niveles elevados de colesterol deben consultar con un profesional de la salud, aunque algunos expertos indican que entre 6-12 huevos por semana pueden incluirse dentro de una dieta equilibrada.
  • La forma de preparación también influye de manera directa. Los nutricionistas aconsejan optar por huevos cocidos o escalfados en lugar de fritos, ya que así se evita el exceso de grasas saturadas y posibles efectos negativos sobre la salud cardiovascular.
  • Asimismo, no se recomienda ingerirlos crudos debido al riesgo de salmonela y a la presencia de avidina, una proteína que dificulta la absorción de biotina, conocida como vitamina B7.
consumo de huevo diario

El huevo es un alimento completo y beneficioso que puede formar parte de la dieta diaria, siempre que se adapte a las necesidades individuales.

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