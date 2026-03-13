Torta de manzana y caramelo: una receta súper facil y muy rendidora

Si te gusta la combinación de sabores entre lo ácido de las manzanas y el dulzor del caramelo, esta torta de manzana y caramelo es para vos y para todos los tuyos, ya que es muy rendidora y permite que toda la familia este contenta.
Este postre es ideal para cualquier momento, y con la posibilidad de personalizarla, se convertirá en un clásico en tu cocina.
Además de ser extremadamente sencilla de preparar, su textura crocante y su sabor irresistible la convierten en una opción ideal para acompañar el té de la tarde o como postre en cualquier ocasión.