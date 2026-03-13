13 de marzo de 2026 - 10:05

Torta de manzana y caramelo: una receta súper facil y muy rendidora

Este postre es ideal para cualquier momento, y con la posibilidad de personalizarla, se convertirá en un clásico en tu cocina.

Por Alejo Zanabria

Si te gusta la combinación de sabores entre lo ácido de las manzanas y el dulzor del caramelo, esta torta de manzana y caramelo es para vos y para todos los tuyos, ya que es muy rendidora y permite que toda la familia este contenta.

Ingredientes:

  • 1 masa para tarta refrigerada.
  • 5 manzanas verdes ácidas peladas.
  • 3/4 taza de harina para todo uso.
  • 1/2 taza de azúcar morena.
  • 1/2 cucharadita de canela molida.
  • media barra de manteca fría.
  • Helado de vainilla (opcional).
Paso a paso para hacer este postre

  1. Antes de comenzar, es fundamental que precalientes el horno a 190 grados para asegurarte de que esté listo cuando la tarta esté armada.
  2. Tomá una masa para tarta refrigerada y forrá el molde. Si la masa sobresale por los bordes, recortá el exceso.
  3. Ahora es el turno de las manzanas. Pelá y cortá en rodajas finas las manzanas verdes ácidas.
  4. Distribuí las rodajas de manzana de manera pareja sobre la masa en el molde.
  5. En un bol mediano, mezclá la harina, el azúcar morena y la canela. Incorporá la manteca fría, utilizando un cuchillo de repostería o dos cuchillos comunes, hasta que la mezcla se asemeje a migajas gruesas.
  6. Espolvoreá el crumble sobre las manzanas y el caramelo, cubriendo bien toda la superficie de la tarta. Llevá el molde al horno precalentado y horneá durante 40 a 45 minutos.
  7. Una vez que la tarta esté lista, retirá el molde con mucho cuidado.
