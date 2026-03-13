13 de marzo de 2026 - 17:05

No las tires, se pueden reciclar: el truco de las cáscaras de limón dentro de la heladera

Al rallarlas y conservarlas en la heladera, se pueden transformar en un recurso que permite mejorar la limpieza en casa.

Limpieza con cáscaras de limón
Por Redacción

Las cáscaras de limón que quedan después de exprimir pueden aprovecharse para limpiar distintas superficies de la cocina. Muchas personas descartan esos restos sin saber que se pueden reciclar, ya que contienen aceites esenciales con propiedades desengrasantes y desodorizantes. Al rallarlas y conservarlas en la heladera, se transforman en un recurso que permite reforzar la limpieza de casa.

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Reciclar las cáscaras de limón puede mejorar la limpieza de tu heladera.

El uso del limón en tareas domésticas no es nuevo. Desde hace décadas se utiliza como alternativa natural a los productos químicos por su alto contenido de ácido cítrico. Ese componente ayuda a desprender restos de grasa, neutralizar olores persistentes y aportar una sensación de frescura en los ambientes. Cuando se aprovechan las cáscaras o la ralladura, esos aceites esenciales se liberan al mezclarse con agua o vinagre y potencian su capacidad de limpieza.

limón en la heladera

Cómo utilizar la cáscara de limón para limpiar

La preparación de este truco casero es sencilla y solo requiere conservar la ralladura del limón después de usar la fruta.

- Una vez almacenada en la heladera, puede mezclarse con agua tibia o con vinagre para crear una solución natural que sirve para limpiar distintas superficies de la cocina.

- Primero se debe rallar la cáscara del limón antes de desechar la fruta.

- Luego se guardan esos restos en un recipiente dentro de la heladera, que puede ser reutilizado, como un frasco de mermelada o cualquier envase con tapa.

- Cuando llega el momento de limpiar, la ralladura se mezcla con agua tibia o con vinagre para liberar los aceites naturales del limón.

Con esa preparación se puede limpiar mesadas, tablas de cortar, bachas o zonas donde suelen quedar restos de alimentos y grasa. Solo es necesario aplicar la mezcla con una esponja o un paño y frotar suavemente sobre la superficie. Después de utilizarla, la ralladura debe descartarse por completo.

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Los beneficios de usar cáscaras de limón en la limpieza

El limón funciona gracias al ácido cítrico presente en su composición. Ese compuesto posee propiedades antibacterianas, desengrasantes y desodorizantes que ayudan a eliminar manchas, restos de grasa y olores desagradables sin recurrir a químicos fuertes.

Usarlo resulta especialmente útil en espacios como la cocina y el baño, donde la presencia de humedad, restos de comida y bacterias suele ser más frecuente. En esos ambientes, el limón aporta una limpieza efectiva y una fragancia fresca.

Cáscaras de limón
Colocar cáscaras de limón en el horno apagado trae beneficios.

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Sus principales ventajas

Entre las principales ventajas de utilizar cáscaras o ralladura de limón en la rutina de limpieza se destacan varios puntos.

- Permite neutralizar olores persistentes de manera sencilla.

- También facilita la eliminación de restos de grasa o suciedad leve que se acumulan en las superficies de trabajo.

- Además, deja un aroma agradable sin necesidad de usar productos industriales y no implica riesgos cuando se limpia en áreas donde se manipulan alimentos.

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