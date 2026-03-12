No gastes de más: los únicos 2 ingredientes que debes reciclar para tener tu propio shampoo casero

El inicio del ciclo lectivo suele traer un problema recurrente en muchas familias: la aparición de piojos en los niños. En ese contexto, en las últimas semanas comenzó a circular en redes sociales un truco para reciclar en casa casero que promete ayudar a combatirlos : un shampoo natural elaborado con ingredientes simples, cuyo componente principal es el aloe vera.

- El procedimiento consiste en hervir dos cucharadas de arroz en un vaso de agua junto con diez hojas de curry y veinte trozos de aloe vera durante aproximadamente diez minutos. Una vez finalizada la cocción, el líquido debe colarse para retirar los restos sólidos.

- El paso final consiste en añadir ese líquido a una pequeña cantidad de shampoo habitual . De esta manera se obtiene una preparación que puede aplicarse como un lavado capilar común. El proceso no demanda demasiado tiempo y permite aprovechar ingredientes accesibles sin necesidad de realizar compras especiales.

Quienes recomiendan esta preparación señalan que la combinación de arroz, aloe vera y hojas de curry puede aportar múltiples beneficios al cabello. Entre ellos se mencionan la mejora del brillo, el aumento de la sensación de grosor y una mayor fortaleza del pelo.

Con las clases, volvió la época de piojos en los niños: ¿Cómo combatir la pediculosis?

También se afirma que la mezcla podría ayudar a nutrir el cuero cabelludo , estimular el crecimiento capilar y disminuir la caída del cabello. A esto se suma que los ingredientes utilizados poseen propiedades hidratantes que contribuyen a mantener la piel del cuero cabelludo en mejores condiciones.

Por qué podría ayudar frente a los piojos

El agua de arroz contiene almidón e inositol, dos compuestos que pueden mejorar la apariencia de la fibra capilar. Su efecto se vincula principalmente con un resultado cosmético, ya que recubre el cabello y le aporta brillo o sensación de mayor densidad.

Por su parte, el aloe vera es conocido por sus propiedades calmantes e hidratantes. Su aplicación puede resultar útil para aliviar irritaciones leves en el cuero cabelludo y favorecer una recuperación superficial de la piel.

La eficacia de los remedios caseros puede variar según el nivel de infestación. En algunos casos podrían servir como complemento cuando la presencia de piojos es leve, aunque el control del problema requiere repetir los tratamientos cada siete o diez días para interrumpir el ciclo de reproducción.

Opciones habituales para tratar la caspa

La caspa suele relacionarse con una forma leve de dermatitis seborreica y con la proliferación de un hongo que habita de manera natural en el cuero cabelludo. Este proceso provoca una renovación acelerada de las células de la piel y genera la descamación visible que suele acompañarse de picazón.

Los tratamientos recomendados por profesionales incluyen shampoos con ingredientes activos como ketoconazol, piritionato de zinc, sulfuro de selenio o ácido salicílico. Estos productos suelen aplicarse varias veces por semana durante un período determinado para controlar la descamación.