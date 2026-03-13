Postre fácil para el finde: la receta para hacer una deliciosa chocotorta de limón

Esta adaptación de la receta clásica conserva la lógica de la receta original, con capas de galletitas y una crema suave, pero cambia el perfil del sabor.

La chocotorta es un postre clásico de la cocina argentina que nunca falla. Aparece en cumpleaños, reuniones familiares y mesas dulces desde hace décadas y su fama se debe a algo muy simple: es fácil de hacer, no necesita horno y siempre queda rica.

La receta original, con galletitas de chocolate, dulce de leche y queso crema, ya es un emblema de la pastelería casera. Sin embargo, como sucede con todos los clásicos, también admite muchas versiones.

Una de las variantes que más se popularizó en los últimos años es la chocotorta de limón. Esta adaptación conserva la lógica de la receta original, con capas de galletitas y una crema suave, pero cambia el perfil del sabor. En lugar de un dulce intenso, aparece un toque cítrico que vuelve al postre más fresco y liviano.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nolita Market (@nolitadelimarketok) El limón aporta aroma, acidez y equilibrio. Ese contraste funciona muy bien con la cremosidad del queso crema y la crema de leche batida. Además, cuando se usan galletitas de chocolate blanco, el resultado final logra una combinación muy interesante entre lo dulce y lo ácido.

Otro punto a favor de esta receta es que no requiere técnicas complicadas. Solo hay que armar capas, batir una crema y dejar que el frío haga su trabajo. El freezer ayuda a que la torta tome consistencia y, al mismo tiempo, genera una textura que recuerda a una torta helada.

Por eso, es un postre ideal para preparar con anticipación. Se puede dejar varias horas en el freezer y sacarlo unos minutos antes de servir. Así se logran capas firmes, pero a la vez cremosas. Para completar la receta, se suma una ganache de chocolate blanco, que aporta un toque más goloso y termina de decorar la torta con una capa suave y brillante. Ingredientes para hacer el postre Para la torta 1 paquete grande de galletitas de chocolate blanco (tipo Chocolinas blancas)

250 ml de leche

Ralladura y jugo de 1 limón (para aromatizar la leche)

600 ml de crema de leche

100 g de azúcar impalpable

Ralladura y jugo de 2 limones

600 g de queso crema Para la ganache de chocolate blanco 100 ml de crema de leche

200 g de chocolate blanco El paso a paso para la chocotorta de limón Primero aromatizá la leche. Colocá los 250 ml en un bowl y agregá la ralladura y el jugo de un limón. Mezclá bien para que la leche tome el sabor cítrico. Sumergí rápidamente las galletitas de chocolate blanco en la leche saborizada y acomodalas en la base de un molde o fuente de aproximadamente 20 x 20 centímetros. La idea es formar la primera capa de la torta. En otro bowl colocá la crema de leche fría junto con el azúcar impalpable, la ralladura de limón y el jugo de los dos limones restantes. Batí con batidora eléctrica hasta lograr un punto medio, es decir, una crema espesa pero todavía suave. Agregá el queso crema y continuá batiendo unos segundos más hasta integrar todo. Debe quedar una crema lisa y aireada. Ahora comenzá a armar la torta. Sobre la base de galletitas colocá una capa de la crema de limón. Luego agregá otra capa de galletitas humedecidas y nuevamente crema. Repetí el proceso hasta lograr tres capas o las que permita el molde. Llevá la preparación al freezer durante varias horas. El tiempo dependerá de la textura que prefieras. Si la dejás más tiempo, la torta quedará con una consistencia similar a un postre helado. Mientras tanto, prepará la ganache. Calentá los 100 ml de crema de leche en una ollita hasta que esté a punto de hervir. Retirá del fuego y agregá el chocolate blanco picado. Mezclá hasta que el chocolate se derrita por completo y se forme una crema suave. Cubrí con film en contacto y dejá enfriar a temperatura ambiente. Cuando la chocotorta esté firme, cubrí la superficie con la ganache de chocolate blanco. Podés decorarla con un poco de ralladura de limón extra. El resultado es un postre cremoso, fresco y diferente, perfecto para quienes aman la chocotorta pero buscan una versión con un toque cítrico.