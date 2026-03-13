13 de marzo de 2026 - 12:52

Qué es el pudding inglés: la receta para hacerlo en casa con 5 ingredientes

Un clásico europeo con siglos de historia que se reinventa en versiones simples y accesibles para preparar sin complicaciones.

Qué es el pudding inglés la receta para hacerlo en casa con 5 ingredientes (1)
Por Andrés Aguilera

El pudding inglés es uno de los postres más antiguos y emblemáticos de la gastronomía británica. Aunque hoy se lo asocia a una receta dulce y húmeda, en sus orígenes medievales también tuvo versiones saladas. Con el paso del tiempo evolucionó hacia un clásico de textura suave, sabor especiado y base de pan o harina, ideal para aprovechar ingredientes caseros.

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En Argentina suele compararse con el budín de pan, pero el pudding tiene un perfil distinto: es más compacto, intenso y aromático. Además, su cocción lenta al horno o a baño María permite lograr una consistencia cremosa por dentro y firme por fuera.

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Los 5 ingredientes clave para la versión casera

Para una versión simple, realista y fácil de hacer en casa, alcanza con pocos elementos:

Ingredientes (para 6 porciones):

  • 200 g de pan del día anterior

  • 500 ml de leche

  • 3 huevos

  • 120 g de azúcar

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Opcional: pasas de uva o ralladura de limón para sumar sabor.

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Paso a paso para lograr un pudding perfecto

  • Preparar el pan: cortar el pan en trozos pequeños y colocarlo en un bowl amplio.

  • Hidratar: calentar apenas la leche y verterla sobre el pan. Dejar reposar 10 minutos hasta que se ablande.

  • Mezclar: agregar los huevos, el azúcar y la vainilla. Integrar bien con cuchara o mixer hasta obtener una mezcla homogénea.

  • Agregar extras (opcional): incorporar pasas o ralladura si querés darle un toque especial.

  • Cocinar: volcar en un molde acaramelado y llevar a horno medio (160–170 °C) a baño María durante 45 minutos.

El resultado es un postre rendidor, económico y fácil, perfecto para servir tibio o frío. Muchos lo acompañan con crema, dulce de leche o frutas frescas, según el gusto. Una receta clásica que demuestra que con pocos ingredientes se puede lograr algo realmente sabroso.

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