Un clásico europeo con siglos de historia que se reinventa en versiones simples y accesibles para preparar sin complicaciones.

El pudding inglés es uno de los postres más antiguos y emblemáticos de la gastronomía británica. Aunque hoy se lo asocia a una receta dulce y húmeda, en sus orígenes medievales también tuvo versiones saladas. Con el paso del tiempo evolucionó hacia un clásico de textura suave, sabor especiado y base de pan o harina, ideal para aprovechar ingredientes caseros.

En Argentina suele compararse con el budín de pan, pero el pudding tiene un perfil distinto: es más compacto, intenso y aromático. Además, su cocción lenta al horno o a baño María permite lograr una consistencia cremosa por dentro y firme por fuera.

Qué es el pudding inglés la receta para hacerlo en casa con 5 ingredientes (2) Los 5 ingredientes clave para la versión casera Para una versión simple, realista y fácil de hacer en casa, alcanza con pocos elementos:

Ingredientes (para 6 porciones):

200 g de pan del día anterior

500 ml de leche

3 huevos

120 g de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla Opcional: pasas de uva o ralladura de limón para sumar sabor.

Qué es el pudding inglés la receta para hacerlo en casa con 5 ingredientes (3) Paso a paso para lograr un pudding perfecto Preparar el pan: cortar el pan en trozos pequeños y colocarlo en un bowl amplio.

Hidratar: calentar apenas la leche y verterla sobre el pan. Dejar reposar 10 minutos hasta que se ablande.

Mezclar: agregar los huevos, el azúcar y la vainilla. Integrar bien con cuchara o mixer hasta obtener una mezcla homogénea.

Agregar extras (opcional): incorporar pasas o ralladura si querés darle un toque especial.

Cocinar: volcar en un molde acaramelado y llevar a horno medio (160–170 °C) a baño María durante 45 minutos. El resultado es un postre rendidor, económico y fácil, perfecto para servir tibio o frío. Muchos lo acompañan con crema, dulce de leche o frutas frescas, según el gusto. Una receta clásica que demuestra que con pocos ingredientes se puede lograr algo realmente sabroso.