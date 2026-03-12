12 de marzo de 2026 - 12:30

Los calendarios viejos que guardaste no los tires, tenés un tesoro en casa: la mejor forma de reutilizarlos

Reciclaje. Muchas veces quedan apilados en cajones con fotos o diseños. Con un poco de prolijidad, pueden volver a tener lugar en la decoración del hogar.

Los calendarios viejos que guardaste no los tires, tenés un tesoro en casa la mejor forma de reutilizarlos (1)
Por Andrés Aguilera

Los calendarios viejos suelen quedar guardados por una razón simple: da pena tirarlos. Muchos tienen láminas lindas, papel grueso, colores que siguen vigentes y una estética que todavía puede lucirse. En vez de dejarlos ocupando espacio, hay una forma realista, barata y muy decorativa de darles una segunda vida, como un tesoro, dentro de casa.

Leé además

si tenes pelotas de futbol rotas o viejas en casa, tenes un tesoro: 3 formas practicas de reutilizarlas

Si tenés pelotas de fútbol rotas o viejas en casa, tenés un tesoro: 3 formas prácticas de reutilizarlas

Por Ignacio Alvarado
si tenes vasos desparejos que fueron quedando en casa, tenes un tesoro: 3 ideas simples para reutilizarlos

Si tenés vasos desparejos que fueron quedando en casa, tenés un tesoro: 3 ideas simples para reutilizarlos

Por Ignacio Alvarado

Una idea simple que de verdad queda bien

No todo reciclaje tiene que convertirse en algo extraño o poco útil. A veces, la mejor reutilización es la más obvia, pero bien resuelta. En el caso de los calendarios viejos, sobre todo los que tienen paisajes, flores, ilustraciones, arte o fotos vintage, una gran opción es transformarlos en una serie de cuadros decorativos.

El resultado puede quedar muy bien en un escritorio, pasillo, dormitorio o rincón de lectura. Además, es un proyecto que no exige herramientas complicadas ni experiencia previa. Lo importante es elegir imágenes que combinen entre sí y darles una terminación prolija.

Lo mejor es que permite aprovechar algo que ya tenías en casa y convertirlo en un detalle decorativo con personalidad. En tiempos donde los objetos con estética retro y reciclada ganan terreno, este tipo de proyecto suma calidez sin gastar de más.

Los calendarios viejos que guardaste no los tires, tenés un tesoro en casa la mejor forma de reutilizarlos (2)

Materiales necesarios para el reciclaje

Para hacer este proyecto no necesitás una gran inversión. Con elementos básicos, podés lograr un resultado muy lindo.

Materiales:

  • Calendarios viejos con imágenes o diseños que valga la pena conservar

  • Tijera o cúter

  • Regla

  • Lápiz

  • Cartón firme, cartulina o paspartú

  • Pegamento en barra o cinta bifaz

  • Marcos reciclados o marcos económicos

  • Paño seco para limpiar

  • Opcional: vidrio, acetato o film transparente para proteger la lámina

Un consejo importante: antes de cortar, revisá bien qué páginas están en mejor estado. Si el calendario tiene marcas de doblado o agujeritos en la parte superior, tratá de recortar de manera que no se noten en el resultado final.

Paso a paso para convertirlos en cuadros decorativos

El primer paso es seleccionar las páginas. Lo ideal es elegir entre dos y cuatro imágenes que compartan una misma paleta de color o un estilo parecido. Eso hace que la composición se vea más armónica.

Después, medí el marco que vas a usar. No cortes a ojo. Tomar bien las medidas desde el inicio te va a ahorrar errores y va a hacer que el trabajo quede mucho más prolijo.

Una vez que tengas definido el tamaño, recortá cada imagen con tijera o cúter. Si querés un acabado más elegante, pegá cada lámina sobre una base de cartulina o cartón fino, dejando un borde parejo alrededor, como si fuera un paspartú.

Los calendarios viejos que guardaste no los tires, tenés un tesoro en casa la mejor forma de reutilizarlos (3)

Luego, pegá la imagen con cuidado. Lo mejor es usar pegamento en barra o cinta bifaz para evitar arrugas. Presioná suavemente con un paño seco para que el papel quede bien estirado.

Cuando esté lista la lámina, colocala dentro del marco. Si no tenés marcos iguales, también podés usar distintos modelos, pero tratando de mantener un criterio: todos de madera, todos blancos o todos negros, por ejemplo.

El último paso es definir dónde los vas a colgar o apoyar. Podés armar una mini galería sobre una pared vacía, apoyar los cuadros en una repisa o incluso usarlos para renovar un rincón que se vea apagado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

el radio-despertador no lo tires, tenes un tesoro en casa: la mejor forma de reutilizarlo

El radio-despertador no lo tires, tenés un tesoro en casa: la mejor forma de reutilizarlo

Celulares viejos: un verdadero tesoro que acumula polvo en tus cajones.

Si tenés celulares viejos, tenés un tesoro: qué modelos cuestan una fortuna para los coleccionistas en 2026

la videocasetera vieja no la tires, tenes un tesoro en casa: la mejor forma de reutilizarla

La videocasetera vieja no la tires, tenés un tesoro en casa: la mejor forma de reutilizarla

Convertí tu lata de galletas vieja en un tesoro.

Las latas de galletas no las tires, tenés un tesoro en casa: tres ideas para reutilizarlas y decorar tu cocina