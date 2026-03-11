11 de marzo de 2026 - 15:27

El radio-despertador no lo tires, tenés un tesoro en casa: la mejor forma de reutilizarlo

Reciclaje creativo: convertí un radio despertador viejo en lámpara de mesa retro y evitá residuos electrónicos.

El radio-despertador no lo tires, tenés un tesoro en casa la mejor forma de reutilizarlo
Por Andrés Aguilera

Un radio despertador en desuso puede transformarse en una lámpara decorativa con estética retro sin demasiada intervención. En ideas prácticas de reciclaje doméstico para el hogar, reutilizar pequeños dispositivos reduce residuos electrónicos y suma diseño con personalidad. Con herramientas básicas, puede convertirse en un objeto funcional y visualmente atractivo.

Leé además

que comer esta semana: 5 recetas faciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 9 al 13 de marzo

Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 9 al 13 de marzo

Por Daniela Leiva
si tenes pelotas de futbol rotas o viejas en casa, tenes un tesoro: 3 formas practicas de reutilizarlas

Si tenés pelotas de fútbol rotas o viejas en casa, tenés un tesoro: 3 formas prácticas de reutilizarlas

Por Ignacio Alvarado

La idea es clara: aprovechar su carcasa compacta y su frente translúcido para crear una luz ambiental cálida.

Por qué reutilizar un radio despertador tiene sentido

Los radios despertadores combinan plástico, metal y componentes electrónicos duraderos.

Cuando dejan de funcionar, suelen terminar como residuos electrónicos pequeños.

image

Según informes globales, este tipo de desecho crece cada año.

Reutilizar su carcasa evita descartes innecesarios y prolonga su vida útil. Además, aporta un detalle decorativo con identidad vintage.

Materiales necesarios para el reciclaje

  • Un radio despertador viejo.

  • Destornillador.

  • Tira LED cálida o bombilla LED pequeña.

  • Cable con enchufe.

  • Pegamento o silicona fría.

  • Lija fina opcional.

Conviene trabajar sobre una superficie firme y bien iluminada.

Paso a paso para convertirlo en lámpara retro

  1. Primero, abrí el radio retirando los tornillos traseros con cuidado.
  2. Extraé los componentes internos que ya no funcionen.
  3. Limpiá bien el interior para eliminar polvo acumulado.
  4. Colocá la tira LED en el interior orientada hacia el frente.
  5. Pasá el cable por la parte trasera para mantener estética prolija.
  6. Cerrá la carcasa asegurándote de fijar bien las piezas.
El radio-despertador no lo tires, tenés un tesoro en casa la mejor forma de reutilizarlo

El resultado genera una luz tenue ideal para mesas de luz.

Qué tener en cuenta antes de intervenirlo

  • Si el equipo aún funciona, evaluá conservarlo como pieza original.
  • Algunos modelos tienen valor nostálgico o decorativo.
  • Las piezas electrónicas retiradas deben ir a reciclaje.
  • Separar correctamente evita contaminación por circuitos internos.
  • Reutilizar un radio despertador no es solo una manualidad estética.
  • Es una forma simple de extender la vida útil de un objeto olvidado.

Antes de descartarlo, vale pensar si puede convertirse en un elemento decorativo funcional dentro del hogar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Celulares viejos: un verdadero tesoro que acumula polvo en tus cajones.

Si tenés celulares viejos, tenés un tesoro: qué modelos cuestan una fortuna para los coleccionistas en 2026

la videocasetera vieja no la tires, tenes un tesoro en casa: la mejor forma de reutilizarla

La videocasetera vieja no la tires, tenés un tesoro en casa: la mejor forma de reutilizarla

Convertí tu lata de galletas vieja en un tesoro.

Las latas de galletas no las tires, tenés un tesoro en casa: tres ideas para reutilizarlas y decorar tu cocina

Cáscaras de naranja: un verdadero tesoro para limpiar tus ventanas.

Las cáscaras de naranjas no las tires, son un tesoro: Por qué deberías pasarlas por los rieles de tus ventanas