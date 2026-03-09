Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 9 al 13 de marzo

Con algunos ingredientes que podés ya tener en casa podrás organizar la semana sin complicarse ni pasar horas en la cocina.

Pensar qué cocinar al mediodía, todos los días de la semana, puede convertirse en un desafío doméstico. Entre el trabajo y la rutina, el almuerzo termina resolviéndose con lo primero que aparece en la heladera. Pero con un poco de organización se pueden armar platos caseros, saludables y con pocos ingredientes, sin pasar horas en la cocina.

La clave está en elegir preparaciones prácticas, con productos que se consiguen fácilmente en cualquier supermercado o verdulería. Huevos, verduras, pollo, arroz o atún pueden transformarse en platos completos si se combinan bien.

Además, muchas de estas recetas sirven para llevar en un tupper al trabajo o para preparar de más y resolver otra comida.

Estas cinco ideas están pensadas para una semana completa de almuerzos simples, livianos y rápidos. No requieren técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de encontrar, y se preparan en pocos pasos.

5 recetas fáciles y deliciosas para cocinar en casa esta semana 1. Zapallitos rellenos rápidos Ingredientes 4 zapallitos redondos

1 lata de atún al natural

1/2 cebolla

2 cucharadas de queso rallado

Sal, pimienta y aceite de oliva Paso a paso Lavá los zapallitos y hervilos enteros durante unos 10 minutos hasta que estén apenas tiernos. Cortalos a la mitad y retirales un poco de pulpa con una cuchara. En una sartén con un chorrito de aceite salteá la cebolla picada. Sumá la pulpa de los zapallitos picada y el atún escurrido. Condimentá con sal y pimienta. Rellená los zapallitos con esa mezcla, espolvoreá el queso rallado por encima y llevá al horno fuerte durante 10 minutos hasta que gratinen. zapallitos rellenos. 2. Arroz salteado con verduras y huevo Ingredientes 1 taza de arroz cocido (puede ser del día anterior)

1 huevo

1 zanahoria

1/2 morrón

1 cebolla de verdeo

Salsa de soja (opcional)

Aceite Paso a paso Cortá la zanahoria, el morrón y la cebolla de verdeo en cubitos pequeños. Saltealos en una sartén con un poco de aceite durante unos minutos. Agregá el arroz cocido y mezclá bien para que se caliente. Corré todo hacia un costado de la sartén y volcá el huevo batido. Cocinalo unos segundos y mezclalo con el arroz. Si te gusta, agregá un chorrito de salsa de soja antes de servir. arros salteado 3. Ensalada tibia de pollo y palta Ingredientes 1 pechuga de pollo

1 palta

1 tomate grande

Hojas de lechuga

Jugo de 1/2 limón

Aceite de oliva, sal y pimienta Paso a paso Cociná la pechuga de pollo en una sartén o plancha con un poco de aceite, sal y pimienta. Cuando esté lista, cortala en tiras. En un bowl colocá la lechuga trozada, el tomate en cubos y la palta en gajos. Sumá el pollo tibio por encima. Condimentá con aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta. pollo con ensalada tibia.. 4. Revuelto de huevo con tomate y queso Ingredientes 3 huevos

1 tomate grande

50 g de queso cremoso

1 cucharada de cebolla picada

Sal y pimienta Paso a paso En una sartén con un poco de aceite salteá la cebolla durante un minuto. Sumá el tomate en cubos y cociná un par de minutos. Batí los huevos con sal y pimienta y volcá la mezcla en la sartén. Revolvé suavemente hasta que empiece a coagular. Agregá el queso cremoso en cubitos y cociná unos segundos más hasta que se derrita. Revuelto de huevo con tomate y queso 5. Puré de calabaza con huevo a la plancha Ingredientes 1/2 calabaza

2 huevos

Aceite de oliva

Sal, pimienta y nuez moscada Paso a paso Cociná la calabaza al horno o hervida hasta que esté bien tierna. Pisala con un tenedor hasta formar un puré y condimentá con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. En una sartén con un chorrito de aceite cociná los huevos a la plancha. Serví el puré caliente con el huevo por encima y un chorrito de aceite de oliva. puré de calabaza