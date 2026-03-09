9 de marzo de 2026 - 10:36

Qué es el cobbler estadounidense: la receta para hacerlo en casa con 5 ingredientes

Postre de fruta caliente con una cobertura tipo masa suave. Una cobertura dorada arriba, perfecta para servir con helado o crema.

Qué es el cobbler estadounidense la receta para hacerlo en casa con 5 ingredientes (2)
Por Andrés Aguilera

El cobbler es un clásico de Estados Unidos: fruta horneada (jugosa, casi como una compota) con una cobertura arriba que parece una mezcla entre scons, bizcochuelo y masa. No tiene una base de tarta prolija: se arma “rústico” y sale buenísimo igual. Es ideal si querés un postre rápido, con pinta casera y sabor a merienda.

La promesa del cobbler es esa: pocos pasos, fruta bien tierna y topping dorado.

Qué es el cobbler y en qué se diferencia de una tarta

A diferencia de una pie o una tarta, el cobbler:

  • No lleva masa estirada como base.

  • Se hace con fruta al fondo y una cobertura “a cucharadas”.

  • Queda con textura crosta arriba y húmeda abajo.

  • Se sirve tibio, muchas veces con helado o crema.

Su nombre se asocia a la apariencia “empedrada” (cobbled) de la cobertura, que se dora en partes y queda rústica.

Ingredientes para un cobbler simple

Esta versión es ultra práctica y funciona con duraznos, manzanas, peras, ciruelas o frutos rojos.

  • 500 g de fruta (en trozos)

  • 1 taza de harina leudante

  • 1 taza de azúcar

  • 100 g de manteca

  • 1 taza de leche

Opcionales: canela, vainilla, ralladura de limón, una pizca de sal.

Receta paso a paso para hacerlo en casa

  • Precalentá el horno

    Ponelo a 180 °C.

  • Armá la base de fruta

    Colocá la fruta en una fuente para horno (20–22 cm). Espolvoreá con 2–3 cucharadas de azúcar (sale de la taza total) y mezclá.

  • Hacé la cobertura

    En un bowl, mezclá harina leudante + el resto del azúcar. Agregá la leche y uní hasta que quede una mezcla espesa.

  • Sumá la manteca

    Derretí la manteca y agregala a la mezcla (o volcala primero en la fuente y arriba la masa, estilo “cobbler rápido”). Integrá sin batir de más.

  • Cubrí la fruta

    Volcá la mezcla por encima, sin buscar perfección. Queda rústico: la gracia es esa.

  • Horneado

    Horneá 35 a 45 minutos, hasta que esté bien dorado y la fruta burbujee por los bordes.

  • Reposo

    Dejá descansar 10 minutos antes de servir. Tibio es donde mejor juega.

Trucos para que salga bien dorado y no quede crudo

  • Cortá la fruta pareja (trozos similares) para que se cocine parejo.

  • Si la fruta es muy jugosa (ciruela, frutos rojos), sumá 1 cucharada extra de harina (opcional).

  • No tapes la fuente: el dorado necesita horno seco.

  • Si querés más crocante, terminá 2–3 minutos de grill (con cuidado).

