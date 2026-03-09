Qué es el cobbler estadounidense: la receta para hacerlo en casa con 5 ingredientes

El cobbler es un clásico de Estados Unidos: fruta horneada (jugosa, casi como una compota) con una cobertura arriba que parece una mezcla entre scons, bizcochuelo y masa. No tiene una base de tarta prolija: se arma “rústico” y sale buenísimo igual. Es ideal si querés un postre rápido, con pinta casera y sabor a merienda.
La promesa del cobbler es esa: pocos pasos, fruta bien tierna y topping dorado.
Qué es el cobbler y en qué se diferencia de una tarta
A diferencia de una pie o una tarta, el cobbler:
-
No lleva masa estirada como base.
-
Se hace con fruta al fondo y una cobertura “a cucharadas”.
-
Queda con textura crosta arriba y húmeda abajo.
-
Se sirve tibio, muchas veces con helado o crema.
Su nombre se asocia a la apariencia “empedrada” (cobbled) de la cobertura, que se dora en partes y queda rústica.
Esta versión es ultra práctica y funciona con duraznos, manzanas, peras, ciruelas o frutos rojos.
Opcionales: canela, vainilla, ralladura de limón, una pizca de sal.
Receta paso a paso para hacerlo en casa
-
Precalentá el horno
Ponelo a 180 °C.
-
Armá la base de fruta
Colocá la fruta en una fuente para horno (20–22 cm). Espolvoreá con 2–3 cucharadas de azúcar (sale de la taza total) y mezclá.
-
Hacé la cobertura
En un bowl, mezclá harina leudante + el resto del azúcar. Agregá la leche y uní hasta que quede una mezcla espesa.
-
Sumá la manteca
Derretí la manteca y agregala a la mezcla (o volcala primero en la fuente y arriba la masa, estilo “cobbler rápido”). Integrá sin batir de más.
-
Cubrí la fruta
Volcá la mezcla por encima, sin buscar perfección. Queda rústico: la gracia es esa.
-
Horneado
Horneá 35 a 45 minutos, hasta que esté bien dorado y la fruta burbujee por los bordes.
-
Reposo
Dejá descansar 10 minutos antes de servir. Tibio es donde mejor juega.
Trucos para que salga bien dorado y no quede crudo
-
Cortá la fruta pareja (trozos similares) para que se cocine parejo.
-
Si la fruta es muy jugosa (ciruela, frutos rojos), sumá 1 cucharada extra de harina (opcional).
-
No tapes la fuente: el dorado necesita horno seco.
-
Si querés más crocante, terminá 2–3 minutos de grill (con cuidado).