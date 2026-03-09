Qué es el cobbler estadounidense: la receta para hacerlo en casa con 5 ingredientes

Postre de fruta caliente con una cobertura tipo masa suave. Una cobertura dorada arriba, perfecta para servir con helado o crema.

El cobbler es un clásico de Estados Unidos: fruta horneada (jugosa, casi como una compota) con una cobertura arriba que parece una mezcla entre scons, bizcochuelo y masa. No tiene una base de tarta prolija: se arma “rústico” y sale buenísimo igual. Es ideal si querés un postre rápido, con pinta casera y sabor a merienda.

La promesa del cobbler es esa: pocos pasos, fruta bien tierna y topping dorado.

Qué es el cobbler y en qué se diferencia de una tarta A diferencia de una pie o una tarta, el cobbler:

No lleva masa estirada como base.

Se hace con fruta al fondo y una cobertura “a cucharadas”.

Queda con textura crosta arriba y húmeda abajo .

Se sirve tibio, muchas veces con helado o crema. Su nombre se asocia a la apariencia “empedrada” (cobbled) de la cobertura, que se dora en partes y queda rústica.

Ingredientes para un cobbler simple Esta versión es ultra práctica y funciona con duraznos, manzanas, peras, ciruelas o frutos rojos.

500 g de fruta (en trozos)

1 taza de harina leudante

1 taza de azúcar

100 g de manteca

1 taza de leche Opcionales: canela, vainilla, ralladura de limón, una pizca de sal. Receta paso a paso para hacerlo en casa Precalentá el horno Ponelo a 180 °C .

Armá la base de fruta Colocá la fruta en una fuente para horno (20–22 cm). Espolvoreá con 2–3 cucharadas de azúcar (sale de la taza total) y mezclá.

Hacé la cobertura En un bowl, mezclá harina leudante + el resto del azúcar. Agregá la leche y uní hasta que quede una mezcla espesa.

Sumá la manteca Derretí la manteca y agregala a la mezcla (o volcala primero en la fuente y arriba la masa, estilo “cobbler rápido”). Integrá sin batir de más.

Cubrí la fruta Volcá la mezcla por encima, sin buscar perfección. Queda rústico: la gracia es esa.

Horneado Horneá 35 a 45 minutos , hasta que esté bien dorado y la fruta burbujee por los bordes.

Reposo Dejá descansar 10 minutos antes de servir. Tibio es donde mejor juega. Trucos para que salga bien dorado y no quede crudo Cortá la fruta pareja (trozos similares) para que se cocine parejo.

Si la fruta es muy jugosa (ciruela, frutos rojos), sumá 1 cucharada extra de harina (opcional).

No tapes la fuente: el dorado necesita horno seco.

Si querés más crocante, terminá 2–3 minutos de grill (con cuidado).