Qué es el clafoutis francés: la receta para hacerlo en casa con 5 ingredientes

Receta. Un postre tipo flan horneado con fruta: con 5 ingredientes básicos podés hacerlo en casa y que quede cremoso.

El clafoutis es un clásico francés: una mezcla simple, parecida a una crema/flan liviano, que se vuelca sobre fruta (tradicionalmente cerezas) y se hornea hasta quedar dorada arriba y cremosa adentro. Es ideal para una merienda “fina” sin complicarte, y entra perfecto en el mundo de recetas fáciles y caseras porque se hace con ingredientes de todos los días.

La versión más práctica se resuelve con 5 ingredientes y un paso a paso cortito, sin batidora y sin técnicas raras.

Qué es el clafoutis francés y cómo queda al salir del horno Pensalo como una tarta sin masa: la base es una mezcla de huevos, leche, azúcar y harina, que al hornearse forma una textura entre flan y bizcochuelo húmedo. La fruta se cocina adentro y suelta jugo, lo que vuelve el centro más untuoso.

Lo típico es hacerlo con cerezas. Si lo hacés con otra fruta (pera, manzana, durazno), en Francia suele llamarse flaugnarde, pero en la práctica muchos lo siguen llamando clafoutis igual.

clafoutis-de-cerezas-Integral-si Ingredientes y cantidades fáciles Para una fuente chica (20–22 cm) o una tartera alta:

3 huevos

350 ml de leche

80 g de azúcar

70 g de harina 0000

250–300 g de cerezas (frescas o congeladas) Opcionales: manteca para engrasar la fuente, vainilla, ralladura de limón, azúcar impalpable para espolvorear. maxresdefault (21) Cómo hacerlo en casa paso a paso Prepará la fruta Lavá las cerezas y sacales el carozo (si querés). Si son congeladas, usalas apenas descongeladas y escurridas.

Calentá el horno Precalentá a 180 °C . Engrasá la fuente con manteca (opcional, pero ayuda mucho).

Armá la mezcla En un bowl, batí a mano los huevos con el azúcar hasta integrar (no hace falta espumar). Sumá la harina y mezclá hasta que no queden grumos.

Incorporá la leche Agregá la leche de a poco, mezclando hasta lograr una preparación líquida, tipo crema liviana.

Armado Distribuí las cerezas en la fuente y volcá la mezcla por encima.

Horneado Horneá 35 a 45 minutos , hasta que esté doradito y el centro apenas tiemble (como un flan firme).

Reposo (clave para el corte) Dejalo descansar 10–15 minutos antes de servir. Tibio es una locura; frío queda más firme.