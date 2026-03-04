Cómo hacer una deliciosa torta matera con crumble: la receta y los tips para que te quede perfecta

Esta es de las recetas que no fallan para el momento del desayuno o la merienda. Además de ser una torta rendidora es muy cumplidora.

Hay tortas que se hacen para una ocasión especial y otras que nacen para acompañar un mate a la tarde, sin protocolo y sin vueltas. La torta matera con crumble entra en esa segunda categoría: simple, húmeda, con ingredientes fáciles de conseguir y un plus crocante que la vuelve irresistible.

Esta receta es de las que se arman en un rato, con un bowl y una cuchara, y que perfuman la cocina mientras el agua del mate ya está lista.

Es una torta chica, ideal para un molde de 16 o 18 centímetros, perfecta para una mesa familiar o una merienda improvisada. No necesita batidora eléctrica ni técnicas complicadas. Solo integrar bien y respetar el horno.

Ingredientes para la torta 250 gramos de harina leudante

300 cc de queso crema (tipo untable)

100 gramos de azúcar

2 huevos

1 taza de ananá cortado en cubos (fresco o de lata, bien escurrido)

1 cucharadita de esencia de vainilla Ingredientes para el crumble 60 gramos de manteca fría

60 gramos de harina común

En un bowl amplio colocar los huevos junto con el azúcar y el queso crema. Mezclar con cuchara o batidor de mano hasta integrar bien y lograr una preparación homogénea, sin grumos grandes de queso. Agregar la esencia de vainilla y el ananá cortado en cubos pequeños. Si usás ananá en lata, asegurate de escurrirlo bien para que no aporte exceso de líquido. Incorporar la harina leudante tamizada y mezclar suavemente hasta integrar, sin batir de más. Volcar la preparación en un molde de 16 o 18 centímetros de diámetro previamente enmantecado y, si querés, apenas enharinado. Para el crumble, colocar en un bowl la manteca bien fría cortada en cubitos, la harina común y el azúcar. Unir con las manos, desarmando la manteca hasta formar un granulado. La textura debe quedar arenosa. Si la notás demasiado blanda, sumar una cucharada extra de harina. Es clave que la manteca esté fría; si está a temperatura ambiente no se va a formar el granulado correcto. Distribuir el crumble por encima de la mezcla cruda, cubriendo toda la superficie. Llevar a horno precalentado a 175 °C durante aproximadamente 25 minutos. Cuando la parte superior esté dorada y, al insertar un palillo en el centro, salga apenas húmedo pero sin masa cruda, la torta estará lista. Como extra tip, este crumble se puede preparar con anticipación y guardar en el freezer en una bolsa o recipiente hermético. Después se usa directamente congelado sobre distintas preparaciones dulces. Una receta simple, rendidora y perfecta para cualquier ronda de mate.