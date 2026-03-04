4 de marzo de 2026 - 11:34

Qué es la torta tres leches invertida: la receta para hacerla en casa con 5 ingredientes

Esta torta se arma y se enfría en el molde: se desmolda “dada vuelta” y queda pareja. Receta fácil con 5 ingredientes.

Qué es la torta tres leches invertida la receta para hacerla en casa con 5 ingredientes
Por Andrés Aguilera

La torta tres leches invertida es una versión del clásico latinoamericano: en vez de servirla en la fuente, la armás, la empapás y la dejás enfriar dentro del molde, y recién después la invertís sobre el plato para que salga prolija. Es ideal si querés un resultado “de pastelería” sin complicarte, como en muchas ideas de recetas fáciles y caseras.

Leé además

que es la torta esponja japonesa: la receta para hacerla en casa con 5 ingredientes

Qué es la torta esponja japonesa: la receta para hacerla en casa con 5 ingredientes

Por Andrés Aguilera
que es el budin de pan napolitano: la receta para hacerlo en casa con 5 ingredientes

Qué es el budín de pan napolitano: la receta para hacerlo en casa con 5 ingredientes

Por Andrés Aguilera

La gracia es que la humedad se reparte mejor y el desmolde queda limpio, sin romper el bizcochuelo.

Qué significa “invertida” en esta torta tres leches

En la torta tres leches, el bizcochuelo se baña con tres lácteos (por eso el nombre).

image

Lo de “invertida” se usa para describir el armado dentro de un molde (forrado) y el desmolde final dado vuelta, ya bien frío: así la torta queda firme, pareja y fácil de cortar.

Un detalle importante: muchas recetas recomiendan bañar el bizcochuelo en el mismo molde donde se trabaja, dejando que absorba de a poco.

Los 5 ingredientes básicos

Para simplificarla de verdad (y que salga siempre), esta versión usa bizcochuelo listo como base:

  • 1 bizcochuelo de vainilla (comprado o casero ya hecho)

  • 1 lata de leche condensada

  • 1 lata de leche evaporada (o crema liviana si no conseguís)

  • 200–250 ml de crema de leche (o “media crema”)

  • Crema chantilly (comprada o lista para batir) para cubrir

Opcionales (no cuentan en los 5): vainilla, canela, coco rallado, frutillas/duraznos, ralladura de limón.

Paso a paso para hacerla y desmoldarla sin que se rompa

Qué es la torta tres leches invertida la receta para hacerla en casa con 5 ingredientes

  • Forrá el molde (clave para que sea “invertida”)

    Usá un molde alto (20–22 cm). Forralo con film o papel manteca, dejando sobrante para levantar después.

  • Prepará la mezcla de tres leches

    En un bowl mezclá leche condensada + evaporada + crema. Batí a mano 20–30 segundos, solo para integrar.

  • Armá el bizcochuelo dentro del molde

    Colocá el bizcochuelo en la base. Si es muy alto, cortalo en 2 capas para que chupe parejo.

  • Pinchá y bañá

    Pinchá toda la superficie con tenedor o palillo. Volcá la mezcla de tres leches de a poco, esperando que absorba.

    Tip: guardá 3–4 cucharadas para “retocar” arriba si ves partes secas.

  • Frío largo (lo que la deja firme)

    Tapá y llevá a heladera mínimo 6 horas (mejor de un día para el otro). Así la torta se asienta y se vuelve “desmoldable”.

  • Invertí y terminá

    Pasá un plato grande, dá vuelta el molde y levantá con cuidado el film/papel. Cubrí con chantilly y decorá a gusto.

Trucos para que quede bien húmeda y pareja

  • Si el bizcochuelo es muy seco, sumá 2–3 cucharadas extra de crema o leche.

  • No apures el frío: sin heladera, se rompe al desmoldar.

  • Para cortes limpios, usá cuchillo mojado en agua caliente y secado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta la torta borracha definitiva. 

Cómo hacer la "torta borracha": la receta con ron al 80% que transforma un bizcochuelo en un postre explosivo

Por Sofía Serelli
que es la torta vasca quemada: la receta para hacerla en casa con 5 ingredientes

Qué es la torta vasca quemada: la receta para hacerla en casa con 5 ingredientes

Por Andrés Aguilera
que es la torta 123 esponjosa: la receta para hacerla en casa con 5 ingredientes

Qué es la torta 123 esponjosa: la receta para hacerla en casa con 5 ingredientes

Por Andrés Aguilera
jordi cruz, chef estrella michelin: las especias se tienen que despertar antes de cocinar. el calor ayuda...

Jordi Cruz, chef estrella Michelin: "Las especias se tienen que despertar antes de cocinar. El calor ayuda..."

Por Daniela Leiva