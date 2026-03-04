Esta torta se arma y se enfría en el molde: se desmolda “dada vuelta” y queda pareja. Receta fácil con 5 ingredientes.

La torta tres leches invertida es una versión del clásico latinoamericano: en vez de servirla en la fuente, la armás, la empapás y la dejás enfriar dentro del molde, y recién después la invertís sobre el plato para que salga prolija. Es ideal si querés un resultado “de pastelería” sin complicarte, como en muchas ideas de recetas fáciles y caseras.

La gracia es que la humedad se reparte mejor y el desmolde queda limpio, sin romper el bizcochuelo.

Qué significa “invertida” en esta torta tres leches En la torta tres leches, el bizcochuelo se baña con tres lácteos (por eso el nombre).

image Lo de “invertida” se usa para describir el armado dentro de un molde (forrado) y el desmolde final dado vuelta, ya bien frío: así la torta queda firme, pareja y fácil de cortar.

Un detalle importante: muchas recetas recomiendan bañar el bizcochuelo en el mismo molde donde se trabaja, dejando que absorba de a poco.

Los 5 ingredientes básicos Para simplificarla de verdad (y que salga siempre), esta versión usa bizcochuelo listo como base: 1 bizcochuelo de vainilla (comprado o casero ya hecho)

1 lata de leche condensada

1 lata de leche evaporada (o crema liviana si no conseguís)

200–250 ml de crema de leche (o “media crema”)

Crema chantilly (comprada o lista para batir) para cubrir Opcionales (no cuentan en los 5): vainilla, canela, coco rallado, frutillas/duraznos, ralladura de limón. Paso a paso para hacerla y desmoldarla sin que se rompa Qué es la torta tres leches invertida la receta para hacerla en casa con 5 ingredientes Forrá el molde (clave para que sea “invertida”) Usá un molde alto (20–22 cm). Forralo con film o papel manteca, dejando sobrante para levantar después.

Prepará la mezcla de tres leches En un bowl mezclá leche condensada + evaporada + crema . Batí a mano 20–30 segundos, solo para integrar.

Armá el bizcochuelo dentro del molde Colocá el bizcochuelo en la base. Si es muy alto, cortalo en 2 capas para que chupe parejo.

Pinchá y bañá Pinchá toda la superficie con tenedor o palillo. Volcá la mezcla de tres leches de a poco , esperando que absorba. Tip: guardá 3–4 cucharadas para “retocar” arriba si ves partes secas.

Frío largo (lo que la deja firme) Tapá y llevá a heladera mínimo 6 horas (mejor de un día para el otro). Así la torta se asienta y se vuelve “desmoldable”.

Invertí y terminá Pasá un plato grande, dá vuelta el molde y levantá con cuidado el film/papel. Cubrí con chantilly y decorá a gusto. Trucos para que quede bien húmeda y pareja Si el bizcochuelo es muy seco, sumá 2–3 cucharadas extra de crema o leche.

No apures el frío : sin heladera, se rompe al desmoldar.

Para cortes limpios, usá cuchillo mojado en agua caliente y secado.