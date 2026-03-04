La
torta tres leches invertida es una versión del clásico latinoamericano: en vez de servirla en la fuente, la armás, la empapás y la dejás enfriar dentro del molde, y recién después la invertís sobre el plato para que salga prolija. Es ideal si querés un resultado “de pastelería” sin complicarte, como en muchas ideas de recetas fáciles y caseras.
La gracia es que la humedad se reparte mejor y el desmolde queda limpio, sin romper el bizcochuelo.
Qué significa “invertida” en esta torta tres leches
En la torta tres leches, el bizcochuelo se
baña con tres lácteos (por eso el nombre).
image
Lo de “invertida” se usa para describir el
armado dentro de un molde (forrado) y el desmolde final dado vuelta, ya bien frío: así la torta queda firme, pareja y fácil de cortar.
Un detalle importante: muchas recetas recomiendan
bañar el bizcochuelo en el mismo molde donde se trabaja, dejando que absorba de a poco.
Los 5 ingredientes básicos
Para simplificarla de verdad (y que salga siempre), esta versión usa
bizcochuelo listo como base:
1
bizcochuelo de vainilla (comprado o casero ya hecho)
1 lata de
leche condensada
1 lata de
leche evaporada (o crema liviana si no conseguís)
200–250 ml de
crema de leche (o “media crema”)
Crema chantilly (comprada o lista para batir) para cubrir
Opcionales (no cuentan en los 5): vainilla, canela, coco rallado, frutillas/duraznos, ralladura de limón. Paso a paso para hacerla y desmoldarla sin que se rompa
Qué es la torta tres leches invertida la receta para hacerla en casa con 5 ingredientes
Forrá el molde (clave para que sea “invertida”)
Usá un molde alto (20–22 cm). Forralo con
film o papel manteca, dejando sobrante para levantar después.
Prepará la mezcla de tres leches
En un bowl mezclá
leche condensada + evaporada + crema. Batí a mano 20–30 segundos, solo para integrar.
Armá el bizcochuelo dentro del molde
Colocá el bizcochuelo en la base. Si es muy alto, cortalo en 2 capas para que chupe parejo.
Pinchá y bañá
Pinchá toda la superficie con tenedor o palillo. Volcá la mezcla de tres leches
de a poco, esperando que absorba.
Tip: guardá 3–4 cucharadas para “retocar” arriba si ves partes secas.
Frío largo (lo que la deja firme)
Tapá y llevá a heladera
mínimo 6 horas (mejor de un día para el otro). Así la torta se asienta y se vuelve “desmoldable”.
Invertí y terminá
Pasá un plato grande,
dá vuelta el molde y levantá con cuidado el film/papel. Cubrí con chantilly y decorá a gusto. Trucos para que quede bien húmeda y pareja
Si el bizcochuelo es muy seco, sumá 2–3 cucharadas extra de crema o leche.
No apures el frío: sin heladera, se rompe al desmoldar.
Para cortes limpios, usá cuchillo mojado en agua caliente y secado.