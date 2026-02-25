Qué es la torta 123 esponjosa: la receta para hacerla en casa con 5 ingredientes

La torta 123 es una de las recetas más simples y rendidoras de la cocina casera. Se llama así porque se prepara con una proporción fácil de recordar: 1 taza de crema, 2 de azúcar y 3 de harina , más huevos y polvo de hornear. Ideal para quienes buscan algo rápido, económico y con textura bien esponjosa.

Desde el primer intento suele salir bien. No requiere batidora potente ni técnicas complicadas. Y el resultado es una miga húmeda, aireada y perfecta para acompañar con mate o café.

El nombre surge de su fórmula base, pensada para que cualquiera pueda recordarla sin consultar un papel. La estructura es:

A eso se le agregan 3 huevos y, si se usa harina común, 1 cucharada de polvo de hornear .

1 taza de crema de leche

La crema aporta humedad y grasa , lo que ayuda a lograr una textura más tierna. El azúcar no solo endulza: también influye en el dorado y en la estructura. Y la harina da cuerpo.

Es una receta tradicional que se popularizó por su practicidad y bajo margen de error.

Ingredientes exactos para que quede esponjosa

Para un molde de 22 a 24 cm, necesitás:

1 taza de crema de leche

2 tazas de azúcar

3 tazas de harina leudante

3 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Ralladura de limón o naranja (opcional)

Si usás harina común, sumá 1 cucharada de polvo de hornear.

Un dato clave: las tazas deben ser siempre de la misma medida para que la proporción funcione correctamente.

Paso a paso para hacerla en casa

Precalentá el horno a 180 °C .

En un bol, mezclá la crema con el azúcar hasta integrar.

Agregá los huevos de a uno y batí suavemente.

Incorporá la harina tamizada en dos o tres partes.

Sumá vainilla o ralladura si querés saborizar.

Volcá la mezcla en un molde enmantecado y enharinado.

Horneá entre 35 y 45 minutos, hasta que al pinchar salga seco.

No es necesario batir en exceso. Mezclar de más puede hacer que la miga pierda aire.

Un truco útil: no abrir el horno antes de los 30 minutos para evitar que se baje.

Qué tener en cuenta para que no se apelmace

Aunque es una preparación sencilla, hay detalles que marcan la diferencia:

Usar ingredientes a temperatura ambiente .

No sobremezclar después de agregar la harina.

Respetar la proporción 1-2-3 sin modificar cantidades al azar.

Verificar que el horno esté realmente a 180 °C.

Si querés variar la receta, podés agregar:

Chips de chocolate

Cubos de manzana

Nueces picadas

Cacao (reemplazando parte de la harina)

La base admite adaptaciones sin perder su textura característica.