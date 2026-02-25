No es caminar ni bicicleta fija: rutina de 3 ejercicios para adultos mayores que sufren de artrosis de rodilla

La constancia en la actividad física adaptada no solo tiene repercusiones en la función articular, sino que también en la percepción de bienestar general.

La artrosis de rodilla es una de las condiciones musculoesqueléticas más frecuentes en adultos mayores y puede limitar seriamente la movilidad y la calidad de vida. Sin embargo, la idea de que “el dolor se cura con reposo” es un mito que ha sido refutado por la ciencia.

Por qué es importante el entrenamiento de bajo impacto La evidencia médica indica que el entrenamiento físico adaptado y de bajo impacto puede aliviar el dolor, mejorar la función articular y retrasar la progresión de la artrosis cuando se realiza de manera controlada.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y distintas guías clínicas recomiendan programas de ejercicio terapéutico como parte del tratamiento integral de la artrosis, siempre que se adapten a la tolerancia del paciente.

Una rutina simple de tres ejercicios para hacer en casa puede incorporarse con seguridad, sin necesidad de equipamiento sofisticado. El objetivo en personas con artrosis de rodilla no es “forzar” la articulación, sino mejorar la fuerza de los músculos que rodean la rodilla—principalmente cuádriceps y glúteos—y optimizar el control neuromuscular, lo que reduce la carga directa sobre el cartílago.

Rutina de 3 ejercicios para adultos mayores con artrosis de rodilla Antes de iniciar cualquier rutina, es fundamental consultar con un médico o fisioterapeuta para confirmar que el programa es seguro según el estado de salud individual. Los ejercicios aquí propuestos son de bajo impacto y diseñados para minimizar el estrés articular mientras fortalecen la musculatura de soporte.