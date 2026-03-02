Qué es la torta esponja japonesa: la receta para hacerla en casa con 5 ingredientes

La extremadamente liviano, húmedo y elástico, famoso por su textura suave como nube. A diferencia de otras tortas, no lleva manteca ni aceite en grandes cantidades y se basa en el aire incorporado a las claras. Es una torta esponja japonesa es un bizcochuelo receta ideal si buscás algo delicado y liviano.
Su secreto está en el batido correcto y en una cocción suave que permite que la miga quede húmeda y temblorosa.
Qué es la torta esponja japonesa y qué la diferencia
También conocida como
Japanese Cotton Cake o bizcochuelo japonés, combina técnicas del cheesecake y del bizcochuelo clásico.
A diferencia del bizcochuelo tradicional, se cocina muchas veces a baño María, lo que ayuda a mantener la humedad y evitar que se reseque.
image
Para un molde de 18 a 20 cm necesitás:
4
huevos
100 g de
azúcar
100 g de
harina 0000
50 ml de
leche
50 g de
manteca
Algunas versiones reemplazan la manteca por aceite neutro, pero la clásica usa manteca derretida para dar suavidad.
Es importante que los huevos estén a temperatura ambiente para lograr un mejor volumen.
Paso a paso para que quede liviana y alta
Separá las claras de las yemas.
Batí las claras a punto nieve e incorporá el azúcar en forma gradual hasta lograr un merengue firme.
Mezclá las yemas con la leche y la manteca derretida.
Incorporá la harina tamizada.
Integrá el merengue con movimientos envolventes para no perder aire.
Volcá en el molde forrado y cociná a 160 °C durante 50–60 minutos (idealmente a baño María).
El centro debe quedar apenas húmedo y la superficie clara. Un punto clave: no abrir el horno durante la cocción para evitar que se baje.
image
Qué tener en cuenta para que no se desinfle
Para que conserve su altura y textura:
No sobrebatir la mezcla final.
Integrar el merengue con movimientos suaves y envolventes.
Cocinar a temperatura moderada.
Dejar enfriar dentro del horno apagado con la puerta entreabierta.
La estructura depende casi exclusivamente del aire incorporado en las claras. Si se pierde ese aire, la torta quedará densa.