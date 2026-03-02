2 de marzo de 2026 - 11:46

Qué es la torta esponja japonesa: la receta para hacerla en casa con 5 ingredientes

Recetas. Conocé cuál es esta torta y cómo hacerla fácil con 5 ingredientes para lograr una textura ultra liviana y aireada.

Por Andrés Aguilera

La torta esponja japonesa es un bizcochuelo extremadamente liviano, húmedo y elástico, famoso por su textura suave como nube. A diferencia de otras tortas, no lleva manteca ni aceite en grandes cantidades y se basa en el aire incorporado a las claras. Es una receta ideal si buscás algo delicado y liviano.

Su secreto está en el batido correcto y en una cocción suave que permite que la miga quede húmeda y temblorosa.

Qué es la torta esponja japonesa y qué la diferencia

También conocida como Japanese Cotton Cake o bizcochuelo japonés, combina técnicas del cheesecake y del bizcochuelo clásico.

Se caracteriza por:

  • Textura ultra aireada

  • Miga elástica y húmeda

  • Sabor suave, poco dulce

  • Superficie clara, apenas dorada

A diferencia del bizcochuelo tradicional, se cocina muchas veces a baño María, lo que ayuda a mantener la humedad y evitar que se reseque.

Ingredientes básicos (solo 5)

Para un molde de 18 a 20 cm necesitás:

  • 4 huevos

  • 100 g de azúcar

  • 100 g de harina 0000

  • 50 ml de leche

  • 50 g de manteca

Algunas versiones reemplazan la manteca por aceite neutro, pero la clásica usa manteca derretida para dar suavidad.

Es importante que los huevos estén a temperatura ambiente para lograr un mejor volumen.

Paso a paso para que quede liviana y alta

  • Separá las claras de las yemas.

  • Batí las claras a punto nieve e incorporá el azúcar en forma gradual hasta lograr un merengue firme.

  • Mezclá las yemas con la leche y la manteca derretida.

  • Incorporá la harina tamizada.

  • Integrá el merengue con movimientos envolventes para no perder aire.

  • Volcá en el molde forrado y cociná a 160 °C durante 50–60 minutos (idealmente a baño María).

El centro debe quedar apenas húmedo y la superficie clara. Un punto clave: no abrir el horno durante la cocción para evitar que se baje.

Qué tener en cuenta para que no se desinfle

Para que conserve su altura y textura:

  • No sobrebatir la mezcla final.

  • Integrar el merengue con movimientos suaves y envolventes.

  • Cocinar a temperatura moderada.

  • Dejar enfriar dentro del horno apagado con la puerta entreabierta.

La estructura depende casi exclusivamente del aire incorporado en las claras. Si se pierde ese aire, la torta quedará densa.

