Qué es la torta esponja japonesa: la receta para hacerla en casa con 5 ingredientes

La torta esponja japonesa es un bizcochuelo extremadamente liviano, húmedo y elástico, famoso por su textura suave como nube. A diferencia de otras tortas, no lleva manteca ni aceite en grandes cantidades y se basa en el aire incorporado a las claras. Es una receta ideal si buscás algo delicado y liviano.

Su secreto está en el batido correcto y en una cocción suave que permite que la miga quede húmeda y temblorosa.

También conocida como Japanese Cotton Cake o bizcochuelo japonés, combina técnicas del cheesecake y del bizcochuelo clásico.

Se caracteriza por:

A diferencia del bizcochuelo tradicional, se cocina muchas veces a baño María, lo que ayuda a mantener la humedad y evitar que se reseque.

image

Ingredientes básicos (solo 5)

Para un molde de 18 a 20 cm necesitás:

4 huevos

100 g de azúcar

100 g de harina 0000

50 ml de leche

50 g de manteca

Algunas versiones reemplazan la manteca por aceite neutro, pero la clásica usa manteca derretida para dar suavidad.

Es importante que los huevos estén a temperatura ambiente para lograr un mejor volumen.

Paso a paso para que quede liviana y alta

Separá las claras de las yemas.

Batí las claras a punto nieve e incorporá el azúcar en forma gradual hasta lograr un merengue firme.

Mezclá las yemas con la leche y la manteca derretida.

Incorporá la harina tamizada.

Integrá el merengue con movimientos envolventes para no perder aire.

Volcá en el molde forrado y cociná a 160 °C durante 50–60 minutos (idealmente a baño María).

El centro debe quedar apenas húmedo y la superficie clara. Un punto clave: no abrir el horno durante la cocción para evitar que se baje.

image

Qué tener en cuenta para que no se desinfle

Para que conserve su altura y textura:

No sobrebatir la mezcla final.

Integrar el merengue con movimientos suaves y envolventes.

Cocinar a temperatura moderada.

Dejar enfriar dentro del horno apagado con la puerta entreabierta.

La estructura depende casi exclusivamente del aire incorporado en las claras. Si se pierde ese aire, la torta quedará densa.