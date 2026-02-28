Qué es la torta vasca quemada: la receta para hacerla en casa con 5 ingredientes

La torta vasca quemada es un cheesecake de origen español que se cocina a alta temperatura para lograr una superficie oscura, casi caramelizada, y un interior cremoso. A diferencia del cheesecake clásico, no lleva base de galletitas y su textura es más suave en el centro.
Su característica principal es justamente esa capa “quemada” en la parte superior. No es un error: es lo que le da identidad y sabor.
Qué es la torta vasca quemada y por qué se cocina así
También conocida como
Basque Burnt Cheesecake, nació en el País Vasco, España, y se popularizó por su contraste entre exterior intenso e interior cremoso.
Se hornea a temperatura alta (200–220 °C) para que la superficie se oscurezca rápidamente mientras el centro queda apenas firme. Esa cocción genera:
No lleva baño María ni técnicas complejas. Esa simpleza es parte de su éxito.
image
Para un molde de 20 a 22 cm necesitás:
Todos los ingredientes deben estar a temperatura ambiente para lograr una mezcla homogénea.
La receta original es incluso más minimalista: algunos cocineros eliminan la harina para una textura todavía más cremosa.
Paso a paso para hacerla en casa
Precalentá el horno a
210 °C.
Batí el queso crema con el azúcar hasta que quede liso.
Agregá los huevos de a uno, sin sobrebatir.
Incorporá la crema y, si querés, la harina tamizada.
Forrá el molde con papel manteca, dejando que sobresalga.
Volcá la mezcla y horneá entre
35 y 45 minutos.
image
La superficie debe verse bien oscura y el centro apenas tembloroso al mover el molde.
Un dato importante: al enfriarse, la torta termina de tomar consistencia.
Qué tener en cuenta para que quede perfecta
Algunos puntos clave:
No batir en exceso para evitar burbujas grandes.
Usar papel manteca arrugado, así se adapta mejor al molde.
No cocinar de más: el centro debe quedar cremoso.
Dejar enfriar a temperatura ambiente antes de desmoldar.
Si querés intensificar el sabor, podés sumar una pizca de sal o unas gotas de esencia de vainilla, aunque la versión clásica es muy simple.