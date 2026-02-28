Qué es la torta vasca quemada: la receta para hacerla en casa con 5 ingredientes

La torta vasca quemada es un cheesecake de origen español que se cocina a alta temperatura para lograr una superficie oscura, casi caramelizada, y un interior cremoso. A diferencia del cheesecake clásico, no lleva base de galletitas y su textura es más suave en el centro.

Cómo reutilizar un televisor viejo de los grandes y cuadrados, sin desarmarlo por completo

Las cáscaras de palta no las tires, tenés un tesoro en casa: cuatro formas prácticas de reutilizarlas

Su característica principal es justamente esa capa “quemada” en la parte superior. No es un error: es lo que le da identidad y sabor.

También conocida como Basque Burnt Cheesecake , nació en el País Vasco, España, y se popularizó por su contraste entre exterior intenso e interior cremoso.

Se hornea a temperatura alta (200–220 °C) para que la superficie se oscurezca rápidamente mientras el centro queda apenas firme. Esa cocción genera:

No lleva baño María ni técnicas complejas. Esa simpleza es parte de su éxito.

Una capa superior con sabor ligeramente caramelizado

image

Ingredientes básicos (solo 5)

Para un molde de 20 a 22 cm necesitás:

500 g de queso crema

200 g de azúcar

3 huevos

250 ml de crema de leche

1 cucharada de harina (opcional, ayuda a estabilizar)

Todos los ingredientes deben estar a temperatura ambiente para lograr una mezcla homogénea.

La receta original es incluso más minimalista: algunos cocineros eliminan la harina para una textura todavía más cremosa.

Paso a paso para hacerla en casa

Precalentá el horno a 210 °C .

Batí el queso crema con el azúcar hasta que quede liso.

Agregá los huevos de a uno, sin sobrebatir.

Incorporá la crema y, si querés, la harina tamizada.

Forrá el molde con papel manteca, dejando que sobresalga.

Volcá la mezcla y horneá entre 35 y 45 minutos.

image

La superficie debe verse bien oscura y el centro apenas tembloroso al mover el molde.

Un dato importante: al enfriarse, la torta termina de tomar consistencia.

Qué tener en cuenta para que quede perfecta

Algunos puntos clave:

No batir en exceso para evitar burbujas grandes.

Usar papel manteca arrugado, así se adapta mejor al molde.

No cocinar de más: el centro debe quedar cremoso.

Dejar enfriar a temperatura ambiente antes de desmoldar.

Si querés intensificar el sabor, podés sumar una pizca de sal o unas gotas de esencia de vainilla, aunque la versión clásica es muy simple.