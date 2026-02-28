Crumble de banana y dulce de leche con solo 5 ingredientes y en 25 minutos

Esta receta es ideal como postre y no solo es muy fácil de preparar, sino también económico porque lleva pocos ingredientes.

Este postre es sencillo de hacer y se trata de una receta que es ideal para innovar en la cocina.

El crumble de banana y dulce de leche es uno de esos postres especiales. Nunca pensaste que era tan fácil de preparar y en esta nota te dejamos la receta que es muy fácil de hacer y en pocos minutos tendrás el postre ideal para deleitar a tus invitados o a vos mismo.

Esta receta no te la olvidarás más porque es sencilla de recordar, ya que lleva partes iguales de harina, azúcar y manteca. Es ideal para servir como postre, pero también se adapta a una merienda perfectamente, al combinarlo con un café, té o alguna infusión fría.

Como en cada receta, es importante prestar atención en las cantidades y en el paso a paso, para lograr la mejor versión de la preparación. Aunque no hay dudas de que esta receta de @cocinarencasa se convertirá en uno de tus favoritos.

La combinación de banana y dulce de leche es de las favoritas, por lo que no puede fallar que sirvas este postre si tenes invitados a tu casa este fin de semana. Lo mismo si sos el encargado de llevar el postre a la reunión de amigos o juntada familiar.