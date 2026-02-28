28 de febrero de 2026 - 10:46

Crumble de banana y dulce de leche con solo 5 ingredientes y en 25 minutos

Esta receta es ideal como postre y no solo es muy fácil de preparar, sino también económico porque lleva pocos ingredientes.

Este postre es sencillo de hacer y se trata de una receta que es ideal para innovar en la cocina.

Por Alejo Zanabria

El crumble de banana y dulce de leche es uno de esos postres especiales. Nunca pensaste que era tan fácil de preparar y en esta nota te dejamos la receta que es muy fácil de hacer y en pocos minutos tendrás el postre ideal para deleitar a tus invitados o a vos mismo.

Esta receta no te la olvidarás más porque es sencilla de recordar, ya que lleva partes iguales de harina, azúcar y manteca. Es ideal para servir como postre, pero también se adapta a una merienda perfectamente, al combinarlo con un café, té o alguna infusión fría.

La combinación de banana y dulce de leche es de las favoritas, por lo que no puede fallar que sirvas este postre si tenes invitados a tu casa este fin de semana. Lo mismo si sos el encargado de llevar el postre a la reunión de amigos o juntada familiar.

Receta
Ingredientes

  • 4 bananas.
  • 8 cucharadas de dulce de leche.
  • 200 gr de harina 0000.
  • 200 gr de azúcar.
  • 200gr de manteca fría.

El paso a paso para preparar el crumble de banana y dulce de leche

  1. Para el crumble mezclar la harina y el azúcar. Agregar la manteca fría cortada en cubos y deshacer hasta formar un granulado (arenado).
  2. Colocar una pequeña parte del crumble como base y rellenar con bananas cortadas en rebanadas hacia lo largo.
  3. Distribuir sobre las bananas tropezones de dulce de leche.
  4. Colocar el resto de crumble sobre la superficie.
  5. Cocinar en horno a 200ºC hasta que dore la superficie.
  6. Dejar entibiar y cortar para servir.
