Tortitas de vainilla: súper fáciles, esponjosas e ideales para llevar a cualquier parte

No hay como el aroma de unas tortitas caseras recién horneadas para llenar de calidez cualquier momento del día. Suaves, esponjosas y con un delicado sabor a vainilla, estas delicias son ideales para acompañar un buen café, una merienda con amigos o ese antojo dulce de la tarde.

Lo mejor de todo es que no necesitás ser un experto en repostería para prepararlas; con ingredientes simples y un paso a paso fácil, tendrás un resultado digno de una panadería.

Un tip infalible para darles un toque especial es pasarlas por azúcar una vez listas. Esto les aportará una textura crujiente por fuera que contrasta de forma perfecta con su interior suave y aireado.

Ingredientes para las tortitas de vainilla 75 ml de leche tibia.

7 g de levadura seca.

25 g de azúcar.

15 g de polvo de postre sabor vainilla.

150 g de crema pastelera.

1 huevo.

45 g de manteca derretida.

450 g de harina 000.

15 g de polvo de hornear.

4 g de sal. El paso a paso para preparar las tortitas caseras de vainilla En un bol pequeño, colocá la leche tibia, el azúcar y la levadura. Mezclá bien y dejá reposar durante unos 10 minutos hasta que veas burbujas en la superficie, señal de que la levadura está activa. En un bol grande, batí el huevo con la manteca derretida y la crema pastelera espesa. Si usás polvo de postre de vainilla, agregalo en este paso. Si optás por esencia de vainilla, añadila junto con un poco más de azúcar para intensificar el sabor. Sumá la mezcla de leche con levadura al bol de los ingredientes líquidos y mezclá bien hasta obtener una preparación homogénea. Tamizá la harina junto con el polvo de hornear y la sal. Incorporá estos ingredientes secos de a poco a la mezcla líquida, integrando con una cuchara de madera o con las manos hasta formar una masa suave y ligeramente pegajosa. Colocá la masa sobre una superficie enharinada y amasá durante unos 5 minutos hasta que esté lisa. Formá una bola, tapala con un paño limpio y dejala reposar en un lugar cálido durante 1 hora, o hasta que doble su tamaño. Una vez que la masa haya levado, desgasificala con un suave amasado. Luego, estirala hasta obtener un grosor de aproximadamente 1,5 cm. Con un cortante redondo o un vaso, formá las tortitas. Disponé las tortitas en una bandeja para horno ligeramente enharinada o con papel manteca. Cubrilas con un paño y dejalas reposar otros 20 minutos para que vuelvan a levar un poco. Precalentá el horno a 180 grados. Horneá las tortitas durante 12 a 15 minutos o hasta que estén doradas en la superficie. Cuando aún estén tibias, pasalas por azúcar para darles ese toque crujiente irresistible. También podés espolvorear con azúcar impalpable si preferís un acabado más delicado.