Pan Ciabatta casero con solo 3 ingredientes y en 20 minutos para disfrutar al máximo

Con pocos pasos y apenas unos ingredientes, tendrás este pan que es ideal para diferentes picadas y sandwiches.

Este pan es una gran opción para esos días en los que no hay mucho tiempo.&nbsp;

Este pan es una gran opción para esos días en los que no hay mucho tiempo. 

Este pan es una gran opción para esos días en los que no hay mucho tiempo.

Este pan es una gran opción para esos días en los que no hay mucho tiempo.

Aprovechá para preparar este pan casero, que caliente tiene un doble sabor y que quedará tan delicioso como el de la panadería. ¿Lo mejor? No necesitarás amasar mucho tiempo.

Ingredientes:

  • 350 ml de agua tibia.
  • 5 g de levadura.
  • 50 ml de aceite de oliva.
  • 425 g de harina de trigo.
Este pan es una gran opción para esos días en los que no hay mucho tiempo.

Este pan es una gran opción para esos días en los que no hay mucho tiempo.

Paso a paso de esta receta:

  1. El primer paso implica colocar en un recipiente el agua, la levadura, el aceite de oliva, la harina de trigo y la sal, mezclando suavemente hasta obtener una masa. Tendrás que esperar 30 segundos para realizar el primer pliegue, llevando la masa de las esquinas hacia el medio (es importante mojar tus dedos dado que es una mezcla pegajosa).
  2. Contá otros 30 segundos para llevar a cabo el segundo pliegue. Replicá este paso y realiza un tercer pliegue. Nuevamente, dejá pasar el mismo tiempo. Pasado este lapso, tendrás que espolvorear harina en una superficie donde vas a girar la masa; añadí más harina sobre dicha masa. Cortala en las porciones que prefieras.
  3. Colocá todas las porciones sobre una bandeja para horno y llevá por último tu pan ciabatta al horno precalentado a 200 grados hasta apreciar que la masa está ligeramente dorada. Son cerca de 20 minutos, pero es mejor ir revisando.
