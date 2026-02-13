Pan de queso en sartén, la receta ideal para la merienda que se hace en menos de 10 minutos

Una opción práctica y nutritiva para sumar otros sabores a tus comidas. Está listo en cuestión de tiempo y se usan pocos ingredientes.

El pan de queso en sartén se convirtió en una de las recetas más buscadas para la merienda por su practicidad, pocos ingredientes y rapidez. Sin necesidad de horno y con una preparación que no lleva más de 10 minutos, esta opción es ideal para quienes quieren algo rico, calentito y fácil de hacer.

Perfecto para acompañar el mate, el café o el té, este pan de queso se prepara en una sola sartén y puede adaptarse según el tipo de queso que tengas a mano.

Recetas Este pan de queso se hace en pocos minutos y es apropiado para cualquier momento del día. web En tiempos donde las recetas rápidas ganan protagonismo, el pan de queso en sartén se destaca por no necesitar de horno, por su tiempo de preparaión con ingredientes sencillos de conseguir y sobre todo, por su textura esponjosa y sabor intenso.

Además, es una alternativa práctica al pan tradicional y una excelente opción para quienes buscan recetas caseras sin complicaciones.

Ingredientes: 1 huevo .

. 4 cucharadas de queso rallado (puede ser mozzarella, reggianito o el que tengas).

(puede ser mozzarella, reggianito o el que tengas). 4 cucharadas de harina común .

. 2 cucharadas de leche .

. 1 cucharadita de polvo de hornear .

. Sal a gusto.

a gusto. Manteca o aceite para la sartén - opcional-. Paso a paso para hacer este pan de queso en sartén En un bol se deben batir el huevo junto con la leche y una pizca de sal. Agregar el queso rallado y mezclar bien. Incorporar la harina y el polvo de hornear hasta obtener una mezcla homogénea. Calentar una sartén antiadherente con un poco de manteca o aceite. Volcar la preparación y cocinar a fuego bajo durante 3 a 4 minutos. Dar vuelta con cuidado y cocinar unos minutos más hasta que esté dorado de ambos lados.