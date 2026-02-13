Reducí a la mitad el consumo de agua y olvidate de las siegas constantes con estas alternativas ecológicas que transforman tu patio en un paraíso resistente.

El césped tradicional pasó de moda: las plantas tapizantes son la opción más inteligente y rentable

En un contexto de sequía y facturas de agua en aumento, mantener el césped tradicional se volvió un lujo insostenible. Sin embargo, existen alfombras vegetales que requieren un mantenimiento mínimo, ahorran hasta un 75% de riego y no necesitan ser cortadas. Conocé las especies que están revolucionando los jardines que se mantienen a la moda y cuidan el presupuesto familiar.

Mantener un césped de plantas gramíneas en condiciones de ensueño requiere de una inversión considerable de tiempo y dinero. De hecho, el césped natural es el gran consumidor de agua en los jardines de hoy en día, representando habitualmente más de dos terceras partes del gasto total. En muchas regiones, el agua es un bien escaso y los consumos elevados se traducen en facturas drásticamente más altas.

Las plantas tapizantes que despiden a la cortadora Pasarse a las "cubresuelos" o plantas tapizantes es la estrategia más eficaz para reducir los costes a la mitad. Una de las estrellas es la Dichondra repens, conocida como "Oreja de ratón", que crea un tapiz verde denso con hojas en forma de riñón. Su mayor ventaja es que tiene un crecimiento vertical limitado, lo que elimina casi por completo la necesidad de pasar la cortadora.

image Para quienes buscan una alternativa con flor, la Lippia nodiflora o "Bella alfombra" es una excelente elección. Apenas necesita riego una vez establecida y sus flores blancas o rosadas aportan un alto valor estético desde la primavera hasta el otoño. Es una opción mucho más eficiente y sostenible que el césped convencional.

Resistencia extrema: del sol abrasador a las heladas Si el jardín se encuentra en una zona propensa a la sequía o cerca de la costa, la Frankenia laevis (Brezo de mar) es una de las opciones más versátiles. Esta planta alcanza como máximo los 4 centímetros de altura y es resistente a la salinidad y al frío intenso, soportando temperaturas de hasta -15°C. Una curiosidad única: su manto verde esmeralda se tiñe de rojo durante el invierno, dándole un toque distintivo al paisaje.

image Para áreas con mucho tránsito o donde juegan niños, el trébol enano (Trifolium repens) es el mejor aliado. A diferencia de otras opciones, soporta el pisoteo intenso, exige muy poco abono y ahorra una cantidad significativa de agua respecto a las gramíneas comunes. Cómo preparar el terreno para un ahorro real y ecológico El éxito de estos "tapices verdes" radica en una buena planificación previa. Es fundamental elegir la planta adecuada para cada "hidrozona", agrupándolas según su sed para optimizar cada gota de agua. Implementar estas zonas puede suponer un ahorro directo adicional de hasta el 30%. Antes de plantar, es necesario limpiar bien el terreno de malas hierbas y mejorar la estructura del suelo si está muy compactado. El uso de "mulching" o recubrimientos como la corteza de pino puede reducir las pérdidas por evaporación hasta en un 70%, manteniendo las raíces frescas durante los veranos más crudos.