Confucio, filósofo chino cuya frase explica por qué te sentís estancado: "Si ya sabés lo que debés hacer..."

Hace más de dos mil años, el pensador oriental lanzó una advertencia: “Si ya sabés lo que tenés que hacer y no lo hacés, entonces estás peor que antes”. Lejos de ser una simple cita histórica, funciona como un espejo incómodo para quienes postergan decisiones. Para el filósofo, el conocimiento carece de valor si no se transforma en acción directa.
Saber qué es lo correcto no alcanza para cambiar tu realidad; el verdadero desafío humano es animarse a ejecutarlo. Quedarse quieto cuando ya tenés claro el camino es una elección que puede ser mucho más perjudicial que no saber qué hacer.
Esta conducta genera una pesada deuda interna que se traduce en frustración, pérdida de confianza y una angustiante sensación de estancamiento. Es el peso de saber que tenés la llave, pero elegís no abrir la puerta.