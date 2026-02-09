La planta de interior que conviene ignorar para que crezca verde y radiante todo el año

Entre las plantas de interior , existe una especie que cuanto más atención se le da, mejor crece. Sin agua frecuente y sin cuidado diario, contradice por completo la lógica del crecimiento. Por eso, cuidarla en exceso puede ser el motivo por el que nunca luce verde ni saludable.

Expertos de la Real Sociedad de Horticultura , coinciden en que esta planta se desarrolla mejor cuando se la “ignora” en ciertos aspectos. Con riego mínimo, luz adecuada y un sustrato bien drenado, puede mantenerse verde y completa durante todo el año, incluso en interiores con poca luz natural.

La zamioculca (Zamioculcas zamiifolia) es una de las plantas de interior más resistentes y agradecidas.

Por eso, “ignorarla” en términos de riego suele ser la clave para que crezca fuerte y mantenga su color verde intenso.

Otro factor fundamental para que la zamioculca crezca en buenas condiciones es el drenaje. La maceta debe tener orificios en la base y una capa que permita que el agua no se acumule. Un sustrato suelto y aireado ayuda a evitar el encharcamiento, uno de sus principales enemigos.

A su vez, la tierra debe secarse parcialmente entre riegos, ya que esta planta se adapta mejor a la sequía que a la humedad constante. Cuando el sustrato permanece húmedo por demasiado tiempo, la zamioculca deja de crecer y pierde vigor, algo que no ocurre cuando se respetan estos intervalos de sequedad.

planta zamioculca WEB

Luz indirecta: el otro secreto para mantenerla verde

Aunque tolera ambientes con poca luz, la zamioculca crece mejor con luz indirecta. No necesita sol directo, ya que ese gesto daña sus hojas, pero sí necesita un espacio luminoso dentro del hogar.

En condiciones adecuadas de luz, riego espaciado y buen drenaje, la zamioculca mantiene su follaje firme y brillante durante todo el año. Por eso, con menos intervención traduce mejores resultados.

planta zamioculca WEB

La zamioculca demuestra que con pocos cuidados puede decorarse el ambiente todo el año con este tipo de especies. Con cuidados mínimos, crece verde, completa y saludable.