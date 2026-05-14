14 de mayo de 2026 - 05:15

Platón, filósofo griego cuya frase explica por qué la riqueza no garantiza la felicidad: "La pobreza no..."

El pensador clásico enseñó en el siglo IV a. C. que la felicidad no es acumular bienes, sino cultivar el alma y aprender a moderar los deseos insaciables.

Descubrí qué pensaba Platón sobre la felicidad en la riqueza y la pobreza.&nbsp;

Descubrí qué pensaba Platón sobre la felicidad en la riqueza y la pobreza. 

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Por Cristian Reta

En un mundo obsesionado con el éxito económico y el consumo desenfrenado, las palabras de un pensador de hace 2.400 años golpean con una fuerza inesperada. Platón planteó una visión de la felicidad que incomoda a la sociedad actual: la riqueza material es, en realidad, un obstáculo para el bienestar.

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La búsqueda de la felicidad ha definido la historia humana, pero para este maestro del Mundo Antiguo, el error radica en confundir el progreso con la acumulación. En sus obras fundamentales, como "La República", dejó en claro que una sociedad ideal debe alejarse de la opulencia para que sus ciudadanos sean realmente libres.

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Por qué Platón dice que el deseo infinito es la verdadera pobreza

Platón argumentaba que la pobreza no es simplemente la falta de billetes o de propiedades. Para él, se trata de un estado emocional provocado por un deseo que no tiene fondo. Cuando una persona quiere siempre más de lo que ya posee, cae en una carencia que ninguna compra puede llenar.

Es en este punto donde aparece su enseñanza más potente y necesaria para los tiempos que corren: "La pobreza no proviene de una disminución de la riqueza, sino de una multiplicación de los deseos". Esta máxima indica que un rico y un pobre pueden sufrir la misma angustia si sus ganas de tener cosas superan su capacidad de disfrutar lo que tienen.

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Cómo el marketing actual contradice la filosofía de Platón

Hoy en día, estas ideas chocan de frente con la comparación social y el marketing. Vivimos rodeados de estímulos que nos crean necesidades artificiales, haciéndonos sentir miserables si no tenemos el último celular o el auto de moda. Platón llamaba a esto una enfermedad del alma provocada por el deseo ilimitado.

La verdadera riqueza se mide por la relación interna con lo que queremos. Una persona con pocos deseos es, técnicamente, mucho más rica que alguien con ambiciones infinitas que jamás se siente satisfecho. La moderación y el cultivo del espíritu son las únicas herramientas para ganar esta batalla contra la insatisfacción crónica.

Lograr la felicidad no se trata de sumar ceros a la cuenta bancaria, sino de restar exigencias al espíritu. Al final del día, el desapego es lo que permite ganar emociones libres y conquistar una paz que el mercado no tiene forma de vendernos.

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