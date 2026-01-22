Pan casero de papa y sin gluten: receta con solo 6 ingredientes

Hacer pan casero sin gluten parece un desafío: masas secas, sabores neutros o resultados poco esponjosos. Sin embargo, esta receta rompe con todos esos prejuicios y con 6 ingredientes , puede lograrse un pan con aroma suave y esponjoso. El secreto está en la papa y su complemento con los pasos correspondientes.

Este pan casero de papa sin gluten no solo es ideal para personas celíacas, sino también para quienes buscan comer más liviano o desean reducir el consumo de harinas refinadas. Con apenas seis ingredientes básicos y un paso a paso simple, es posible lograr un pan casero perfecto para acompañar cualquier comida.

Uno de los mayores atractivos de esta receta es que solo necesita ingredientes simples. Todo lo necesario puede conseguirse en supermercados o dietéticas, para formar este pan casero sin gluten.

Respetar las cantidades es clave para lograr un pan bien esponjoso y cocido.

La harina sin gluten puede ser una mezcla comercial o una combinación casera apta para celíacos. Es importante que esté certificada para evitar contaminaciones cruzadas. La levadura, por su parte, debe ser específicamente sin gluten para asegurar un resultado seguro.

La margarina, en esta receta, cumple la función de aportar suavidad y evitar que el pan se seque. El huevo es quien ayuda a darle la estructura, mientras que el agua tibia activa la levadura y permite una correcta fermentación.

pan de papa sin gluten WEB

Paso a paso: cómo preparar pan de papa sin gluten en casa

El procedimiento es sencillo y no se necesita de un amasado intenso.

El primer paso consiste en cocinar las papas. Para ello, se colocan a hervir en una cacerola con abundante agua hasta que estén bien blandas. Una vez cocidas, se escurren y se hacen puré, intentando que quede lo más liso posible. Este puré se reserva unos minutos. Luego, en un tazón profundo, se coloca la harina sin gluten, el puré de papa, la levadura sin gluten, el huevo y el agua tibia. Todos los ingredientes se mezclan cuidadosamente hasta obtener una masa homogénea, sin grumos visibles. La textura será más húmeda que la de un pan tradicional, lo cual es normal en recetas sin gluten. A continuación, se toma un molde para hornear (rectangular en lo posible), se engrasa con la margarina y se espolvorea con un poco de harina sin gluten. La mezcla se vuelca dentro del molde y se deja reposar hasta que la masa duplique su tamaño, permitiendo que la levadura actúe correctamente. Una vez leudada, la masa se lleva al horno precalentado a 180°C durante 40 minutos. Pasado ese tiempo, se aumenta la temperatura a 220°C y se hornea 10 minutos más para lograr una corteza dorada.

Tras este proceso, el pan estará listo para retirarse y dejar enfriar antes de desmoldar.

pan de papa sin gluten WEB

El pan casero de papa y sin gluten es una opción práctica, económica y deliciosa para tener como alternativa a las harinas tradicionales. Gracias a la papa, se obtiene una textura esponjosa y húmeda, mientras que sus ingredientes simples permiten prepararlo sin complicaciones.