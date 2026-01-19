19 de enero de 2026 - 08:05

Papas al horno sin aceite: el paso clave para que queden doradas y crocantes

Entre las recetas más buscadas de comida saludable, estas papas usan pocos ingredientes y logran crocancia real sin aceite.

Las recetas de comida más fáciles con ingredientes simples que nunca fallan.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

En el universo de las recetas caseras, esta técnica permite reducir grasas sin resignar textura. No se trata solo de cocinar distinto, sino de entender cómo tratar los ingredientes para que la comida conserve sabor, color y ese crujido tan buscado.

image

El error más común es llevar las papas directo al horno. En cambio, el secreto de estas recetas está antes de la cocción: una preparación previa que activa el almidón natural del tubérculo y reemplaza la función del aceite en la comida final, usando solo ingredientes básicos.

Además de ser prácticas, estas recetas son ideales para acompañar carnes, sumar a ensaladas tibias o resolver una comida rápida entre semana. Con pocos ingredientes, se obtiene un plato versátil y rendidor.

Ingredientes

  • Papas (cantidad necesaria)

  • Sal fina

  • Condimentos a gusto (pimentón, ajo en polvo, pimienta)

    image

Estos ingredientes simples son la base de muchas recetas clásicas de comida cotidiana.

Paso a paso

  • Pelá las papas y cortalas en bastones o cubos parejos.

  • Hervilas en agua con sal durante 5 minutos: deben quedar apenas tiernas.

  • Escurrilas bien y sacudilas dentro de un colador para que se raspe la superficie. Este es el paso clave para lograr crocancia sin aceite.

  • Condimentá con sal y especias, mezclando bien.

  • Distribuí las papas en una placa con papel manteca, sin encimar.

  • Llevá a horno fuerte (220 °C) y cociná 20 a 25 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción.

Estas papas al horno sin aceite confirman que las mejores recetas no siempre necesitan más grasa. Con técnica, buenos ingredientes y un paso clave, podés lograr una comida dorada, crocante y mucho más liviana, ideal para sumar sabor sin excesos.

