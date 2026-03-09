Papas al horno con mostaza y miel: la receta casera que queda crocante por fuera y suave por dentro

Entre las recetas de comida casera más fáciles, estas papas al horno combinan ingredientes simples para lograr un dorado crocante irresistible.

Las papas al horno con mostaza y miel se volvieron una de esas recetas de comida casera que sorprenden por su simpleza y resultado. Con pocos ingredientes y una técnica básica, podés lograr papas crocantes por fuera, suaves por dentro y con un sabor intenso que transforma cualquier plato.

En muchas cocinas, las papas son protagonistas de distintas recetas, pero esta versión suma un toque especial. La mezcla de mostaza y miel crea un equilibrio perfecto entre sabor intenso y leve dulzor, algo que convierte esta comida en una guarnición distinta usando los mismos ingredientes que probablemente ya tenés en casa.

image Además, es una preparación ideal para quienes buscan recetas simples pero sabrosas. No requiere experiencia previa ni técnicas complicadas. Solo necesitás buenos ingredientes, un horno caliente y unos minutos de atención para lograr una comida dorada y llena de sabor.

Otra ventaja de esta comida es su versatilidad. Funciona perfecto como acompañamiento de carnes, pollo o verduras, pero también puede ser protagonista del plato. Dentro del universo de recetas fáciles, estas papas se destacan porque convierten ingredientes básicos en algo realmente especial.

Ingredientes (3 porciones) Para preparar estas recetas de comida casera necesitás pocos ingredientes, algo que vuelve esta preparación muy práctica.

600 g de papas

2 cucharadas de mostaza

1 cucharada de miel

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharadita de pimentón

Sal y pimienta , a gusto

Opcional: romero o tomillo image Estos ingredientes forman la base de muchas recetas de comida al horno que priorizan sabor y textura. Paso a paso Precalentá el horno a 200 °C. En muchas recetas , una temperatura alta es clave para lograr una comida dorada.

Lavá y cortá las papas en gajos o cubos medianos. Intentá que todos los trozos tengan tamaño similar para que los ingredientes se cocinen de manera pareja.

En un bowl, mezclá la mostaza, la miel, el aceite, el pimentón, la sal y la pimienta . Esta combinación de ingredientes es la que da carácter a estas recetas .

Agregá las papas y mezclá bien para que toda la comida quede cubierta con la preparación.

Distribuí las papas en una bandeja sin superponerlas demasiado. Esto permite que los ingredientes se doren correctamente.

Horneá durante 35 minutos, removiendo a mitad de cocción para que las papas se doren de forma pareja. El resultado es una comida con contraste perfecto: exterior crocante, interior suave y sabor intenso. Estas recetas demuestran que con pocos ingredientes se puede lograr una guarnición irresistible y muy fácil de repetir en casa.